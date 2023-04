New JapanPro Wrestling ofrecerá un evento especial en Kagoshima al que ha llamado “Wrestling Satsuma no Kuni 2023”.

► “Wrestling Satsuma no Kuni 2023”

Será el recinto del Kagoshima Arena donde se llevarán a cabo las nueve luchas que integran el cartel.

En esa velada luchística se expondrán dos títulos. El primero de ellos es el Campeonato de Parejas IWGP, donde los flamantes monarcas Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) harán la primera defensa del título ante TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls). Los retadores ganaron su derecho a contender por el cetro al ser la única dupla que dominó a Aussie Open en la World Tag League del año pasado, hecho que Zack Sabre Jr. le recordó a loa campeones. Llama la atención que será un duelo entre australianos.

En el turno principal, Shingo Takagi responderá la desafío de Taichi por el Campeonato KOPW 2023. Aún no se ha definido la estipulación especial bajo la que se realizará el combate, que elegirán los aficionados.

El cartel completo queda así:

NJPW “WRESTLING SATSUMA NO KUNI”, 29.04.2023

Nishihara Shokai Arena (Kagoshima Arena)

1. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Toru Yano y Oleg Boltin

2. Shota Umino y Oskar Leube vs. “King of Darkness” EVIL y Yujiro Takahashi

3. Tomoaki Honma, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vs. Great-O-Khan y Jeff Cobb

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Ryohei Oiwa vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Yuto Nakashima

6. Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato y Jado vs. David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo

7. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

8. IWGP Tag Team Title: Mark Davis y Kyle Fletcher (c) vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

9. KOPW 2023: Shingo Takagi (c) vs. Taichi