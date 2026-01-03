NJPW: Cartel Completo «Wrestle Kingdom 20 – El retiro de Hiroshi Tanahashi»

New Japan Pro-Wrestling celebrará su magna función «WRESTLE KINGDOM 20 – El retiro de Hiroshi Tanahashi» en el Tokyo Dome el 4 de enero, con lo que oficialmente inicia sus actividades de 2026.

► Cartel Completo – Wrestle Kingdom 20

El evento se celebrará en un ambiente de gran expectación, con todas las localidades agotadas. Además se pondrán en juego siete títulos, algunos de ellos en doble lucha de campeonato, donde el vencedor se convertiría en doble monarca.

A diferencia de otras ediciones, en esta sólo serán ocho luchas, una en kickoff y siete en su programa principal. Sin duda alguna, el mayor atractivo, será el retiro de Hiroshi Tanahashi, su actual presidente y por muchos años su máxima estrella. Incluso se ha pedido a los asistentes a usar las etiquetas «#njwk20» y «#TanahashiRetirement» al momento de compartir fotos y videos en sus redes sociales.

Las acciones comenzarán con un único duelo en kickoff, donde El Phantasmo expondrá por sexta ocasión el Campeoanto de la TV NJPW World, cetro que tiene en su poder por segunda vez. Su rival en turno será Chris Brookes de DDT, quien respondió al desafió abierto del canadiense.

Ya dentro del programa oficial, las acciones arrancan con el tradicional Tornado Rambo que en esta ocasión se dirimirá por medio de un enfrentamiento de tercias y con el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Los actuales campeones Master Wato, Toru Yano y YOH pondrán en disputa por quinta vez el título contra siete tercias donde se incluyen aquellos luchadores que no tenían duelos titulares, luchadores invitados y algunos invitados especiales. Las tercias que desafiarán a los monarcas son:

Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin

Togi Makabe, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask

Tomohiro Ishii, Taichi, Satoshi Kojima

Shota Umino, Yuya Uemura, Kaisei Takechi

Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson

Yuto-Ice, OSKAR, Clark Connors,

Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

Stardom tendrá presencia en esta función con la disputa de los dos cetros femeninos de NJPW. Por un lado Syuri con el Campeonato Femenino IWGP, el que pondrán en juego por primera vez en su segundo reinado desde que le arrebató el cinturón a Sareee en octubre y por otro Saya Kamitani, que expondrá por segund ocasion el Campeonato Femenino NJPW STRONG. La ganadora se queda con los dos cinturones.

El tercer combate será un enfrentamiento de cinco contra cinco, donde Shingo Takagi, David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney y Hiromu Takahashi harán causa común para enfrentar a United Empire (Great-O-Khan, Callum Newman y HENARE) quienes contarán con dos refuerzo de lujo, uno de ellos es Andrade El Idolo y el segundo será una sorpresa.

A continuación seguirá una lucha para obtener al retador número 1 por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, donde cuatro estrellas de peso junior chocarán para ganar la oportunidad de enfrentar a DOUKI. Los aspirantes son: El Desperado, Kosei Fujita, Taiji Ishimori y SHO.

En el quinto combate, el medallista olímpico de oro en judo, Aaron Wolf, finalmente debutará en la lucha libre profesional. Fue seleccionado para un combate de campeonato y desafiará al Campeón de Peso Abierto NEVER, EVIL. Será interesante ver cómo se desenvuelve el campeón olímpico ante la dura lucha contre el «Rey de la Oscuridad» y líder de HOT, quien hará su primera defensa de su cuarto reinado.

La semifinal será un combate por el título doble, con el activo más valioso de la empresa en juego. El Campeón Mundial Peso Completo IWGP, Konosuke Takeshita, se enfrentará al Campeón Global de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji. Takeshita se jugará el cinturón por segunda vez, mientras que Yota también expone el cetro por segunda vez, en su segundo reinado. Este será un combate crucial que determinará el dominio de la nueva era de la empresa del león.

El séptimo combate y estelar de la función, se dará el retiro de Hiroshi Tanahashi, el símbolo de la organización, y su oponente será su antiguo rival, Kazuchika Okada, quien actualmente está activo en AEW. Los dos héroes que forjaron la «época dorada» de NJPW se enfrentarán en un duelo decisivo en la etapa final del as.

Luego seguirá el momento más emotivo de la jornada, con la ceremonia oficial de retiro de Hiroshi Tanahashi, con lo que concluyen 26 años de una fulgurante carrera luchística de quien ha sido una de las máximas estrellas de la empresa, el Ace of Universe.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 20 IN TOKYO DOME», 04.01.2026

Tokyo Dome

0. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. Chris Brookes

1. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title, Tornado Rambo: Toru Yano, YOH & Master Wato (c) vs. Togi Makabe, Tiger Mask y Ryusuke Taguchi vs. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vs. Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima vs. Shota Umino, Yuya Uemura y Kaisei Takechi vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vs. Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

2. IWGP Women’s Title vs. STRONG Women’s Title: Syuri (c, IWGP) vs. Saya Kamitani (c, STRONG)

3. Special Ten Man Tag Match: Shingo Takagi, David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney y Hiromu Takahashi vs. Great-O-Khan, Callum Newman, HENARE, Andrade El Idolo y XX

4. IWGP Jr. Heavyweight Title Contendership, 4 Way Match: El Desperado vs. Kosei Fujita vs. Taiji Ishimori vs. SHO

5. NEVER Openweight Title – Aaron Wolf Debut Match: Aaron Wolf vs. «King of Darkness» EVIL

6. IWGP World Heavyweight Title & IWGP Global Heavyweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c, World) vs. Yota Tsuji (c, Global)

7. Hiroshi Tanahashi Retirement Match: Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada

– Hiroshi Tanahashi Retirement Ceremony