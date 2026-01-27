NJPW: Cartel completo «The New Beginning in Osaka» Yota Tsuji vs Jake Lee

Tras las dos primeras funciones de la gira «Road to the New Beginning 2026«, New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «The New Beginning in Osaka«.

► Cartel completo para «The New Beginning in Osaka»

La función tendrá lugar el 11 de febrero en el Osaka Prefectural Gymnasium. El cartel se conformará de ocho combates, cuatro de ellos de campeonato y otros choques especiales.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin, los flamantes poseedores del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, expondrán su título por primera ocasión concediendo revancha directa a los monarcas precedentes TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.).

Andrade el Ídolo reaparecerá en NJPW para enfrentar a Gabe Kidd, a fin de saldar el desafío que se plantearon a principios de enero y continuando la rivalidad entre United Empire y Unbound Co.

En otro episodio de este duelo entre las facciones United Empire y Unbound Co., David Finlay y Callum Newman buscarán resolver sus pendientes en un combate de pronóstico reservado.

Con el Campeonato de Peso Abierto NEVER, Aaron Wolf pondrá el cinturón en juego por primera ocasión, ante Ren Narita, quien buscará devolver el cetro a House of Torture.

Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) enfrentarán por segunda ocasión a RoughStorm (Shota Umino y Yuya Uemura). Esta será la tercera vez que KOB expongan el Campeonato de Parejas IWGP.

El reactivado Campeonato de Peso Completo IWGP estará en juego cuando Yota Tsuji enfrente al retorneado Jake Lee en su primera defensa titular, luego de coronarse en Wrestle Kingdom 20.

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

1. Special Tag Match: Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori vs. Francesco Akira y Jakob Austin Young

2. Special Tag Match: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. Great-O-Khan & HENARE

3. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

4. Special Singles Match: Gabe Kidd vs. Andrade El Idolo

5. Special Singles Match: David Finlay vs. Callum Newman

6. NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Shota Umino y Yuya Uemura

8. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Jake Lee