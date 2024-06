New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para el magno evento «Dominion 6.9» que tendrá lugar en el Osaka Castle Hall el 9 de junio.

► Cartel completo «Dominion 6.9»

Se especificó que serán dos las luchas estelares de este evento. La gran final del torneo «Best of the Super Jr. 31» entre El Desperado y Taiji Ishimori encabeza el espectáculo.

Para la segunda estelar, Jon Moxley defenderá el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP contra EVIL de House of Torture en un combate a muerte con leñadores.

Además se disputarán otros seis campeonatos y dos luchas iniciales inéditas, donde Tetsuya Naito y Callum Newman se medirán en mano a mano especial, mientras que Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita de TMDK enfrentarán a Clark Connors, Drilla Moloney y LJ Cleary del Bullet Club War Dogs.

El cartel completo queda así:

NJPW «DOMINION 6.9 IN OSAKA-JO HALL ~ BEST OF THE SUPER JR. 31 FINALS», 09.06.2024 (NJPW World)

Osaka Castle Hall

1. Tetsuya Naito vs. Callum Newman

2. Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. Clark Collonrs, Drilla Moloney y LJ Cleary

3. KOPW 2024 ~ Storm Catch Rules: Yuya Uemura (c) vs. Great-O-Khan

4. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin (c) vs. Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI

5. NJPW World TV Title: Jeff Cobb (c) vs. Tomohiro Ishii

6. IWGP Tag Team Title & STRONG Openweight Tag Team Title, 4 Way Match: KENTA y Chase Owens (c, IWGP) vs. Hikuleo y El Phantasmo (c, STRONG) vs. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Shane Haste y& Mikey Nicholls

7. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. HENARE

8. Double Main Event I ~ IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley (c) vs. «King of Darkness» EVIL

9. Double Main Event II ~ Best of the Super Jr. – Final: El Desperado vs. Taiji Ishimori