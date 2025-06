NJPW: Cartel completo «Dominion 6.15»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para su magna función «Dominion 6.15» que tendrá verificativo el 15 de junio en el Osaka Castle Hall.

► Cartel completo «Dominion 6.15»

Luego del cierre del torneo del Best of the Super Jr. 32, se confirmó que Kosei Fujita, el ganador, declinó en desafiar a El Desperado por el Campeonato de Peso Jr. IWGP para Dominion, ya que esperará el resultado de la lucha titular entre Desperado y Jun Kasai del 26 de junio.

Por lo tanto, el cartel quedó conformado por diez luchas, cinco de campeonato, además de una que es parte de la gira de retiro de Hiroshi Tanahashi y el resto son choques especiales.

El último duelo de campeonato anunciado, es la disputa por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP, donde Master Wato y YOH expondrán el título por primera vez ante House of Torture (SHO y Yoshinobu Kanemaru), quienes usarán todas las triquiñuelas a su alcance para apoderarse del título.

Sigue la lucha entre War Dogs y House of Torture. Además de que sus líderes se enfrentarán en una batalla especial con collares de perro, el resto de los integrantes tendrán un combate de cuatro contra cuatro, donde HOT presentará a un nuevo integrante, buscando sorprender a sus rivales.

El cartel completo queda así:

NJPW «DOMINION 6.15 IN OSAKA-JO HALL», 15.06.2025

Osaka Castle Hall

0. Shoma Kato y Katsuya Murashima vs. Masatora Yasuda y Daiki Nagai

1. Special Eight Man Tag Match: Drilla Moloney, Clark Connors, Chase Owens y Taiji Ishimori vs. SANADA, Ren Narita, Yujiro Takahashi y X

2. Special Tag Match: Shota Umino y El Phantasmo vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

3. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Tsunagu: Hiroshi Tanahashi vs. Yuya Uemura

4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: YOH & Master Wato (c) vs. SHO & Yoshinobu Kanemaru

5. IWGP Tag Team Title: Great-O-Khan & Callum Newman (c) vs. Tomohiro Ishii & Taichi

6. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Oleg Boltin

7. Dog Collar Chain Death Match: David Finlay vs. «King of Darkness» EVIL

8. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd

9. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Shingo Takagi