NJPW: Cartel completo «Dominion 6.14» | Callum Newman vs. Yota Tsuji; DOUKI vs YOH

Con seis luchas de campeonato y varios duelos especiales, New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Dominion 6.14«.

► Cartel completo «Dominion 6.14»

Será el 14 de junio en el Osaka Castle Hall donde se efectúe este magno evento donde se disputarán seis campeonato, más otros combates especiales.

La función abre con la disputa por el Campeonato de la TV NJPW WORLD, donde Konosuke Takeshita expondrá el cinturón por quinta vez, en esta ocasión ante el reaparecido SANADA.

El ídolo mexicano Místico vuelve a NJPW enfrentando al beligerante El Desperado, quien podrá cumplir el sueño de enfrentar al «Príncipe de Plata y Oro» en un mano a mano, a pesar de que actualmente son los Campeones de Parejas de Peso Jr. IWGP.

Ren Narita de House of Torture defenderá por segunda ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Su rival en turno es Aaron Wolf, quien busca recuperar el cetro que a principios de año le quitó a EVIL. La rivalidad de Wolf con HOT se ha prolongado por seis meses y este puede ser el choque definitivo,

Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) buscan mantener su dominio en la división de parejas. En esta séptima ocasión que ponen en juego el título, chocarán contra United Empire (Great-O-Khan y HENARE) quienes buscan apoderarse de este cetro por segunda vez.

El mexicano Andrade el Ídolo retorna a la empresa del león mediante una triple amenaza contra Shota Umino y Drilla Moloney para defender por primera vez el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Aunque son enemigos naturales, Umino y Moloney buscan devolver el cinturón a NJPW.

YOH, el flamante ganador del «Best of the Super Jr. 33» es oficialmente retador por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, enfrentando al monarca DOUKI. Esta será la quinta defensa del Japonés del Mal, quien lleva un año invicto. Esta es la segunda ocasión que YOH va por este cetro en el presente reinado de DOUKI.

En la batalla principal, Callum Newman volverá a medirse contra el hombre al que le arrebató el Campeonato de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji. Esta es la esperada revancha de Sakura Genesis y en todo este tiempo Yota ha perseguido incansablemente a Newman, a fin de recuperar el título que lo regresa a los planos estelares.

Los resultados completos son:

NJPW «DOMINION 6.14 IN OSAKA-JO HALL», 14.06.2026

Osaka Castle Hall

1. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. SANADA

2. No DQ Match: El Phantasmo vs. Jake Lee

3. Special Tag Match: Yuya Uemura y Taichi vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

4. Special Singles Match: El Desperado vs. Místico

5. NEVER Openweight Title: Ren Narita (c) vs. Aaron Wolf

6. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Great-O-Khan y HENARE

7. IWGP Global Heavyweight Title, 3 Way Match: Andrade El Idolo (c) vs. Shota Umino vs. Drilla Moloney

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. YOH

9. IWGP Heavyweight Title: Callum Newman (c) vs. Yota Tsuji