NJPW: Cartel completo «Death Pain Invitational»

Se dio a conocer el cartel completo para «Death Pain Invitational«, función especial producida por Jun Kasai, New Japan Pro Wrestling y Rolling Cradle.

► «Death Pain Invitational» – Cartel completo

Serán seis combates los que se efectuarán en el Tokyo Korakuen Hall el 24 de junio, donde alternarán luchadores de NJPW y Freedoms, dando como resultado un atractivo e inédito cartel.

Estas luchas se suman a la estelar de campeonato, previamente anunciada, donde El Desperado expondrá su campeonato ante Jun Kasai, en su última confrontación individual.

El ganador de Best of the Super Jr. 32, Kosei Fujita, se enfrentará al excampeón de Peso Jr. King of FREEDOMS, Jun Masaoka, en el segundo combate de la noche. Tras haber desarrollado su carrera en otras promociones, incluyendo DDT, Fujita vuelve a explorar nuevos horizontes en Death Pain ante un rival sumamente peligroso.

En otro de los combates que llama la atención, Masashi Takeda, el dos veces campeón mundial de King of FREEDOM y excampeón Ultraviolento GCW, se une al veterano de combate a muerte Kenji Fukimoto para enfrentarse a Rina Yamashita, excampeona Ultraviolenta GCW y actual miembro de Mi Vida Loca en STARDOM. Yamashita trae una compañera sorpresa a Korakuen para este frenético combate hardcore. (Parece que será Suzu Suzuki)

La semifinal será una batalla por equipos donde el excampeón mundial de King of FREEDOM, Tomoya Hirata, se unirá a Toru Yano para enfrentarse a Oleg Boltin Oleg, actual campeón de Peso Abierto NEVER, y a Toru Sugiura, excampeón de King of FREEDOMS.

El cartel completo queda así:

NJPW «DEATH PAIN INVITACIONAL», 24.06.2025

Tokyo Korakuen Hall

0.- Ryusuke Taguchi, Master Wato, Katsuya Murashima y Daiki Nagai vs. Tatsuhito Takaiwa, GENTARO, Dragon Libre y Kengo

1.- Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki vs. Taiji Ishimori y Gedo

2.- Kosei Fujita vs. Jun Masaoka

3.- Rina Yamashita y X vs. Masashi Takeda y Kenji Fukimoto

4.- Oleg Boltin y Toru Sugiura vs. Toru Yano y Tomoya Hirata

5.- IWGP Jr. Heavyweight Title – Light Tube + Glass Board + Alpha Deathmatch: El Desperado (c) vs. Jun Kasai