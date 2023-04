NJPW: Cartel completo “Collision in Philadelphia”

Al día siguiente de “Capital Collision 2023”, New Japan Pro Wrestling se trasladará al mítico 2300 Arena para “Collision in Philadelphia”.

► “Collision in Philadelphia”

Son nueve los duelos programados para esta emotiva función, que tendrá verificativo el 16 de abril.

Gabriel Kidd ingresó del último momento supliendo al lesionado Eddie Kingston, por lo que enfrentará de forma individual a Orange Cassidy. Pero esta lucha podría tener una vertiente interesante, ya que si Cassidy retiene el Campeonato Internacional AEW en una defensa programada en AEW Dynamite, volverá a ponerlo en juego en esta función de NJPW.

Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi) chocarán con el Bullet Club (KENTA y Chase Owens). Esta puede ser la oportunidad para que Naito y KENTA reactiven su olvidada rivalidad.

Luego de que Kenny Omega sobrevivió recientemente a un desafío reñido por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP ante Jeff Cobb en AEW Dynamite, se supo que se llevará a cabo un minitorneo entre cuatro ex campeones de este cetro para determinar al próximo contendiente número uno en una fecha por determinar. Las eliminatorias darán inicio con Juice Robinson chocando ante Lance Archer.

El antecedente de choque entre ambos gladiadores ocurrió en octubre de 2019, cuando Archer fue el reemplazo de última hora de un Jon Moxley retrasado y despojado del título a raíz de un devastador tifón. Archer tomó a Juice por sorpresa y capturó el cinturón esa noche; ahora es la oportunidad de Robinson de cobrar venganza.

El “Ace of Universe”, Hiroshi Tanahashi se aliará con Tomohiro Ishii y Lio Rush para hacer frente al United Empire (Kyle Fletcher, Mark Davis y TJP) en un choque de alto impacto y pronóstico reservado.

El cartel completo queda así:

NJPW “COLLISION IN PHILADELPHIA”, 16.04.2023

2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos

1. El Desperado y Volador Jr. vs. Delirious y Kevin Knight

2. ROH Pure Rules: Alex Coughlin vs. Tracy Williams

3. Zack Sabre Jr., Shane Haste y Bad Dude Tito vs. Tom Lawlor, Royce Isaacs y Jorel Nelson

4. Fred Rosser y Rocky Romero vs. SANADA y Yoshinobu Kanemaru

5. Gabriel Kidd vs. Orange Cassidy

6. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. KENTA y Chase Owens

7. IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Semifinal: Juice Robinson vs. Lance Archer

8. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Lio Rush vs. Mark Davis, Kyle Fletcher y TJP