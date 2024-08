NJPW: Cartel completo «Capital Collision 2024»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para «Capital Collision 2024» la siguiente función que se presentará en los Estados Unidos.

► «Capital Collision 2024»

Con la adición de los últimos cuatro combates, se completó el cartel que se presentará el 30 de agosto en el Entertainment & Sports Arena de Washington, DC en los Estados Unidos.

Los nuevos combates que se agregarán a la cartelera incluirán el que protagonizará el campeón mundial de peso Completo IWGP, Tetsuya Naito, enfrentándose a TJP en un mano a mano no titular.

Bullet Club War Dogs estará en acción, con David Finlay y los campeones de parejas junior IWGP, Drilla Moloney y Clark Connors enfrentándose a YOSHI-HASHI, Rocky Romero y Kevin Knight.

Además se han anunciado dos nuevos combates iniciales. Mina Shirakawa y Hanako se unirán para enfrentarse a Trish Adora y Viva Van.

También se llevará a cabo un combate en modalidad Strong Survivor, en el que Matt Vandagriff se enfrentará a Allan Breeze.

El cartel completo queda así:

NJPW «CAPITAL COLLISION» 30.08.2024

Entertainment & Sports Arena, Washington, DC, USA

0. Kickoff match, Strong Survivor: Matt Vandagriff vs. Allan Breeze

0. Kickoff match: Mina Shirakawa y Hanako vs. Trish Adora y Viva Van

1. STRONG Openweight Tag Team Title Contendership, 3 Way Match: Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii vs. Bad Dude Tito y Robbie Eagles vs. Zack Gibson y James Drake

2. Kevin Knight, Rocky Romero y YOSHI-HASHI vs. Clark Connors, Drilla Moloney y David Finlay

3. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

4. Zack Sabre Jr. vs. Titan

5. Tetsuya Naito vs. TJP

6. Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Mustafa Ali

7. NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: Shane Haste y Mikey Nicholls (c) vs. Virus y Hechicero

8. NJPW STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Lio Rush

9. STRONG Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. Momo Watanabe