NJPW: Cartel completo “Battle Autumn in Osaka”

Finalmente se reveló el cartel para la magna función “Battle Autumn in Osaka” con la que llega a su fin la gira de otoño y donde se disputarán tres campeonato.

► Tres campeonatos en disputa.

BUSHI y Titán llegan a su compromiso en Osaka con una gran racha de triunfos sobre los de United Empire, pero TJP y Francesco Akira conocen su valor y saben que tienen todo para dar una batalla espectacular contra los enmascarados de LIJ.

En este evento se efectuarán las semifinales del torneo por el Campeonato de la TV NJPW World. En la primera de ellas, se enfrentarán el retornado Ren Narita y SANADA. El primero viene precedido por el sorprendente triunfo donde eliminó a Tomohiro Ishii y luego a Toru Yano, mientras que SANADA tiene una gran experiencia en este tipo de combates.

EVIL y Zack Sabre Jr. se miden en un combate individual por sexta ocasión. El último de ellos en el G1 Climax 2022, donde Sabre se llevó el duelo en 44 segundos. EVIL quiere cobrarse la humillación, pero el inglés quiere seguir en el camino por este nuevo cinturón.

En batalla especial de parejas, Jay White hará equipo con KENTA para enfrentarse a Kazuchika Okada y Tama Tonga. Esta confrontación es preludio al gran choque entre Okada y White por el máximo cetro de la empresa y es oficialmente el inicio al camino al Tokyo Dome.

FTR hace su largamente esperado debut con NJPW en Japón poniendo en juego el Campeonato de Parejas IWGP contra Jeff Cobb y Great-O-Khan de United Empire. Los ahora retadores fueron los monarcas precedentes, y perdieron el cetro en Forbidden Door en una triple amenaza donde Roppongi Vice, los terceros involucrados fueron los derrotados. Por ese motivo, Cobb y O-Khan tenían justificación para exigir una revancha. FTR ya defendió el título en Londres contra Aussie Open en una sensacional batalla, por lo que la expectativa por esta lucha es muy alta.

El cartel completo queda así:

NJPW, 05.11.2022

Osaka Prefectural Gymnasium

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira & TJP (c) vs. BUSHI & Titan

2. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, David Finlay & Alex Zayne vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Aaron Henare & Gideon Grey

3. Special Singles Match: Hikuleo vs. Yujiro Takahashi

4. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Ren Narita vs. SANADA

5. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Zack Sabre Jr. vs. «King of Darkness» EVIL

6. Incredibles Tag Match: Master Wato vs. Taiji Ishimori vs. Hiromu Takahashi vs. El Desperado *

7. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Tama Tonga vs. Jay White y KENTA

8. IWGP Tag Team Title: Cash Wheeler y Dax Harwood (c) vs. Great-O-Khan y Jeff Cobb

9 IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Tetsuya Naito