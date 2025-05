New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para la jornada conclusiva del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Final

Hiroshi Tanahashi se aliará con el dinámico equipo de Ninja Mack y Dragon Dia contra una reunión de Suzuki-Gun de El Desperado y TAKA Michinoku, junto con Yuya Uemura. El 15 de junio, el «Ace of Universe» se enfrentará a Yuya Uemura como parte de su serie Final Road; por lo que este duelo será un preludio.

La batalla semifinal será una previa al choque por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en Dominion entre Shingo Takagi y Hirooki Goto. Tras una contundente victoria sobre Shota Umino en Wrestling Dontaku, Shingo Takagi ahora buscará el cetro de Goto, regresando a la búsqueda del cinturón principal luego de cuatro años. Para Goto, es su oportunidad de continuar con su revolución, enfocada en dar reconocimiento a aquellos luchadores experimentados que ha sido fieles a la empresa.

Después de una serie agotadora, se definirá la final de Best of the Super Jr. 32, entre Kosei Fujita y YOH, los mejores luchadores de la fase de grupos. Para Fujita, quien tuvo una racha inicial espectacular, que incluyó una victoria histórica sobre Hiromu Takahashi en el evento principal en el Korakuen Hall, fue seguida por una serie de derrotas que pusieron en duda su promesa de ser el ganador más joven del BOSJ en la historia del torneo. Con una contundente victoria sobre Clark Connors en Shizuoka, y con los demás resultados a su favor, Fujita rompió un empate considerable en uno de los bloques más competitivos de la historia del torneo.

Los éxitos de YOH, aunque menos conocidos, fueron consistentes y abundantes. Un récord de 6-3 y victorias sobre MAO y El Desperado lo colocaron en la cima del Grupo B y en su primera final desde 2021. YOH busca ser el tercer Campeón de Parejas de Peso Jr. IWGP en ganar el BOSJ, después de Tatsuhito Takaiwa y Jyushin Thunder Liger en 2000 y 2001.

Este es además el primer enfrentamiento individual entre ambos y las posibilidades están muy niveladas, entre la mayor experiencia de YOH y el ímpetu juvenil de Kosei Fujita.

El cartel completo queda así:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 01.06.2025

Ota City General Gymnasium

0. Shoma Kato vs. Robbie X

1. Toru Yano, Oleg Boltin, Master Wato, KUSHIDA y Kevin Knight vs. SANADA, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

2. Taichi, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Francesco Akira

3. Shota Umino, El Phantasmo, MAO y Nick Wayne vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Robbie Eagles

4. Yota Tsuji y Titan vs. Clark Connors y Taiji Ishimori

5. «King of Darkness» EVIL vs. Gedo

6. Hiroshi Tanahashi, Ninja Mack y Dragon Dia vs Yuya Uemura, El Desperado y TAKA Michinoku

7. Hirooki Goto y Ryusuke Taguchi vs Shingo Takagi y Hiromu Takahashi

8. Best of the Super Jr. – Final: Kosei Fujita vs. YOH