New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para la función del torneo “Best of the Super Jr. 30” que se realizará en el Yoyogi National Stadium Gymnasium, donde se efectuarán la ronda semifinal.

► “Best of the Super Jr. 30” Semifinal

Luego del trepidante cierre de la fase de grupos, el torneo llega a su fase semifinal.

En la primera lucha de esta ronda, el primer lugar del Grupo A, Mike Bailey, enfrentará a Master Wato, segundo sitio del Grupo B. Bailey tuvo un destacado desempeño en su debut en este torneo, solamente perdió ante KUSHIDA y Taiji Ishimori, con grandes duelos, por lo que está considerado como el más destacado del BOSJ 30. Pero Master Wato no se quedó atrás, también con dos luchas perdidas (ante YOH y El Desperado) tuvo un cierre impactante con con seis triunfos consecutivos.

En el turno estelar, El Desperado, primer clasificado del Grupo B, se medirá ante el mexicano Titán, segundo ubicado en el Grupo A. Ambos luchadores ya se enfrentaron de manera individual, justo hace un año durante la edición 2022 del BOSJ, pero dentro de la fase de grupos, donde la victoria fue favorable al gladiador japonés. Cuando Desperado hizo su viaje de preparación a México entre 2012 y 2013, coincidió en varias ocasiones con Titán, pero sólo en luchas de relevos. Aunque Desperado espera avanzar, debe tener en cuenta que Titán es un rival muy peligroso, ya que evitó que Hiromu Takahashi llegara a su cuarta final consecutiva.

El cartel completo queda así:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 26.05.2023

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

1. Kosei Fujita y Robbie Eagles vs. Gedo y Clark Connors.

2. Tomoaki Honma y Toru Yano vs. Aaron Henare y Great-O-Khan.

3. Ryusuke Taguchi, Kevin Knight y KUSHIDA vs. Dan Moloney, Francesco Akira y TJP.

4. Lio Rush, YOH, YOSHI-HASHI y Hirooki Goto vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo.

5. Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada vs. Shota Umino, Oskar Leube y Oleg Boltin.

6. DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, Taichi y SANADA vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, BUSHI y Shingo Takagi.

7. Best of the Super Jr. – Semifinal: Mike Bailey vs. Master Wato.

8. Best of the Super Jr. – Semifinal: El Desperado vs. Titan.