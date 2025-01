NJPW: Cartel “Battle in the Valley 2025”

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Battle in the Valley 2025» el magno evento con el que abre sus funciones de 2025 en los Estados Unidos.

► Cartel «Battle in the Valley»

Serán nueve luchas las que conforman el cartel oficial más un combate de pre show. De esas luchas, cinco serán de campeonato. El evento tendrá lugar en el San José Civic de San José California.

El Phantasmo tendrá su primer desafío como flamante poseedor del Campeonato de la TV NJPW World, enfrentando al poderoso Jeff Cobb de United Empire. Cobb lanzó el reto luego de que ELP se coronara en WK19. En la conferencia en backstage, Cobb mencionó que con él fue con quien menos interacción tuvo durante la lucha en cuádruple ameanza donde se impuso el canadiense, por ello ahora merecían enfrentarse de forma directa.

Taiji Ishimori fue el ganador del Gauntlet Match entre luchadores del CMLL y NJPW. Su triunfo se dio cuando inmovilizó a El Desperado, monarca de la división junior. Por tal motivo, Ishimori lanzó su desafío mismo que se concretará en esta función.

Konosuke Takeshita tuvo una estupenda doble jornada en el Tokyo Dome, culminando con el anuncio de que se unió a NJPW por un año. Entonces nominó a KUSHIDA como su siguiente rival por el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

El cartel completo queda así:

NJPW «BATTLE IN THE VALLEY», 11.01.2025

San Jose Civic, California, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Zane Jay vs. Viento

– Fred Rosser y Matt Vandagriff vs. Shane Haste y Bad Dude Tito

– STRONG Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs y Jorel Nelson (c) vs. YOH y Rocky Romero

– NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. Jeff Cobb

– Elimination Match: Maika, Mina Shirakawa, HANAKO y Viva Van vs. AZM, Anna Jay, Trish Adora y Johnnie Robbie

– IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. Taiji Ishimori

– Sumie Sakai Retirement Match: Hiromu Takahashi, Mayu Iwatani Stardom y Yuka Sakazaki vs. «King of Darkness» EVIL, SHO y Sumie Sakai

– Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Hechicero

– NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. KUSHIDA

– STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Tomohiro Ishii