NJPW: Cartel “Anniversary Show” Goto vs Tanahashi

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Anniversary Show«, evento con el que conmemora 53 años de existencia.

► «Anniversary Show» Cartel

El evento tendrá lugar el 6 de marzo en el Ota City General Gymnasium, donde se pondrán en disputa tres campeonatos.

El Phantasmo pondrá en juego por tercera vez el Campeonato de la TV NJPW World, enfrentando a un rival por descubrir.

Luego de superar a Kosei Fujita, El Desperado responderá al desafío de Francesco Akira. Esta será la tercera vez en su quinto reinado que Despy se juega su cetro.

En el turno estelar, Hirooki Goto, el flamante monarca Mundial de Peso Completo IWGP se medirá a Hiroshi Tanahashi, rival que el mismo nominó. Hay que recordar que el «Ace of Universe» se encuentra en su gira de despedida y ha manifestado que le gustaría retirarse siendo monarca.

El cartel completo queda así:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2025

Ota City General Gymnasium

1. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. X

2. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vs. Chase Owens y Bad Luck Fale

3. Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku vs. SANADA, Taiji Ishimori y Gedo

4. Gabe Kidd y Drilla Moloney vs. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. Francesco Akira

7. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Hiroshi Tanahashi