NJPW: Cartel actualizado “Dominion 6.4”

Luego de lo acontecido en el evento de “Resurgence”, del fin de semana, quedaron definidos dos encuentros más para “Dominion 6.4”.

► Dos combates más se añaden al cartel de Dominion

Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) renunciaron al Campeonato de Parejas IWGP y al Campeonato de Parejas NJPW Strong por lesión de Davis.

NJPW determinó que volverá a adjudicar el primero de dichos títulos, durante “Dominion 6.4” cuando Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se enfrente a House of Torture (EVIL y Yujiro Takahashi). Luego de que Aussie Open defendiera por primera vez su cetro en la función “Satsuma no Kuni” ante TMDK, Bishamon pidió la revancha tras su derrota en “Sakura Genesis”, pero House of Torture exigieron a su vez su oportunidad.

Entonces se programó una batalla en triple amenaza, que ahora se modifica a un choque entre Bishamon y House of Torture, de donde se coronarán los nuevos poseedores del Campeonato de Parejas IWGP.

La siguiente lucha que se suma al cartel es la confrontación entre Will Ospreay y Lance Archer para obtener al contendiente número uno al Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, actualmente en poder de Kenny Omega.

El cartel va como sigue:

NJPW “DOMINION 6.4 IN OSAKA CASTLE HALL”, 04.06.2023

Osaka Castle Hall

– NEVER Openweight Title: David Finlay (c) vs. El Phantasmo

– NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Jeff Cobb

– IWGP Tag Team Title, Decision Match: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. “King of Darkness” EVIL y Yujiro Takahashi

– IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Final: Lance Archer vs. Will Ospreay

– IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Yota Tsuji