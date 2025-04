NJPW: Callum Newman reta a Hirooki Goto

En improvisada conferencia de prensa desde la sede de New Japan Pro Wrestling, el luchador inglés de United Empire, Callum Newman, dio varios anuncios importantes.

Tras darse a conocer la inminente salida de Jeff Cobb de la empresa del león, Callum Newman, compañero del primero en la posesión del Campeonato de Parejas IWGP, se dirigió a los medios para hablar sobre el futuro de dicho campeonato y sus planes tras la salida de Cobb.

Llevando los dos cinturones del cetro de parejas, el joven luchado manifestó:

Fueron dos semanas divertidas. El reinado de United Empire con el Campeonato de Parejas IWGP terminó. Jeff se va, así que no sé cuál será su futuro, pero para mí, hay un punto donde él lo dejó. Así que déjenme aclarar esto.

Quiero la oportunidad que Jeff tanto ansiaba cuando nos acompañó tras bambalinas tras la lucha por el Campeonato de Parejas IWGP. Quiero una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP.

Diciéndolo ahora, quizá no me lo crean, pero no creo que nadie haya creído en mí desde que llegué. Nadie creyó en mí cuando me estaban dando un palo de kendo en la cabeza para entrar al G1. Hice historia al ser el más joven en participar en ese torneo, al ser el Campeón de Parejas IWGP más joven de la historia, y haré historia al ser el Campeón Mundial Peso Completo IWGP más joven.

Esa es ahora mi prioridad, pero más adelanre quiero recuperar este Campeonato de Parejas IWGP. Nunca lo perdí. De hecho, ambos cinturones siguen siendo míos. Este es el golpe más duro que me ha pasado. Pasé de una lesión de rodilla que me dejó sin hacer nada durante meses. Me recuperé trabajando arduamente. Regreso, consigo los cinturones con Jeff, y dos semanas después tengo que devolverlos.

Así que creo que es hora de que empiece a tomar el control. Tomar el control de United Empire, tomar el control de NJPW está en mis manos. Es mi responsabilidad llevar adelante esta facción y esta compañía.

A Goto le digo que daré todo lo que tengo. Dicen que los leones viejos no mueren de viejos, sino en las fauces de un león joven. Es hora de que una nueva guardia tome el control. La Revolución Goto va a terminar. Es hora de un resurgimiento.