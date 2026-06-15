NJPW: Callum Newman lesionado tras «Dominion 6.14»

Callum Newman, el ex poseedor del Campeonato de Peso Completo IWGP, resultó lastimado tras la recia lucha que sostuvo en «Dominion 6.14«.

► Callum Newman se lesionó de un hombro

Callum Newman, hasta entonces el monarca más joven en poseer el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP perdió el cinturón ante Yota Tsuji en Osaka. La batalla fue muy reñida y todo parece indicar que el luchador se lesionó el hombro al recibir un belly-to-belly suplex en los instantes finales del combate.

Los primeros señalamientos del estado de salud de Newman estuvieron a cargo de Bryan Alvarez del Wrestling Observer, quien observó que al luchador le reacomodaron el hombro tras esa acción, por lo que probablemente sufrió una dislocación y para confirmarlo tenga que someterse a una resonancia magnética.

Sin embargo, NJPW no se ha manifestado al respecto, quizá esperando la evaluación médica completa del gladiador.

Callum Newman tuvo en su poder el Campeonato de Peso Completo IWGP por 71 días, luego de superar a Yota Tsuji en Sakura Genesis 2026, estableciendo el récord de ser el luchador más joven (23 años) en tener este cinturón. Solo expuso el título en dos ocasiones, en la primera de ellas se impuso a Shingo Takagi en la segunda noche de Wrestling Dontaku, antes de volver a medirse ante Yota Tsuji, quien finalmente cobró su venganza en Osaka.

Newman está anunciado para competir en el G1 Climax 36, dentro del Grupo B. La competencia dará inicio el 11 de julio en Hoffman Estates, Illinois, Estados Unidos.