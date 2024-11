NJPW: Calendario «World Tag League 2024»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el calendario de encuentros para su torneo anual de parejas de peso completo «World Tag League 2024«.

► Calendario «World Tag League 2024»

El torneo comenzará el 19 de noviembre en Ashikaga, Tochigi y concluirá el 8 de diciembre en el Gran Messe Kumamoto con 15 jornadas de competencia.

Las duplas que concluyan en primer lugar de cada grupo avanzarán a la gran final.

El equipo vencedor desafiará a los actuales monarcas de la categoría en «Wrestle Kingdon 19, excepción hecha si los campeones triunfan en la competencia, donde ellos decidirían a sus retadores.

El calendario queda de la siguiente manera:

NJPW, 19.11.2024

FUKAI SQUARE GARDEN Ashikaga (Ashikaga Citizen Gymnasium)

0. Shoma Kato vs. Masatora Yasuda

1. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori

2. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

3. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

4. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Jeff Cobb y Callum Newman

6. World Tag League – Grupo A: Alex Zayne y X vs. Shingo Takagi y Yota Tsuji

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. KENTA y Chase Owens

8. World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. SANADA y Gabe Kidd

NJPW, 21.11.2024

Funabashi City General Gymnasium (Funabashi Arena)

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Alex Zayne, X y Katsuya Murashima vs. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young

2. SANADA, Gabe Kidd y Gedo vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI

4. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita

5. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

6. World Tag League – Grupo B: Taichi y TAKA Michinoku vs. Great-O-Khan y HENARE

7. World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

8. World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

NJPW, 22.11.2024

Yokohama Budokan

0. Shoma Kato vs. Daiki Nagai

1. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori

2. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

3. Toru Yano y Oleg Boltin vs. Tetsuya Naito y BUSHI

4. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

5. World Tag League – Grupo A: Alex Zayne y X vs. Jeff Cobb y Callum Newman

6. World Tag League – Grupo A: SANADA y Gabe Kidd vs. KENTA y Chase Owens

7. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Shingo Takagi y Yota Tsuji

NJPW, 23.11.2024

Fujisawa City Chichibunomiya Commemoration Gymnasium

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask

2. Alex Zayne, X y Katsuya Murashima vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita

3. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. SANADA, Gabe Kidd y Gedo

5. World Tag League – Grupo B: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

6. World Tag League – Grupo B: Taichi y TAKA Michinoku vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

7. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Great-O-Khan y HENARE

8. World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi

NJPW, 24.11.2024

Tokyo Korakuen Hall

0. Shoma Kato vs. Daiki Nagai

1. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori

2. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

3. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku

4. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. World Tag League – Grupo A: Jeff Cobb y Callum Newman vs. KENTA y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Alex Zayne y X vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Shota Umino y Tomoaki Honma

8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. SANADA y Gabe Kidd

NJPW, 26.11.2024

Fukushima Big Palette

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask vs. Alex Zayne, X y Katsuya Murashima

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita

3. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young vs. SANADA, Gabe Kidd y Gedo

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

6. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

7. World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Taichi y TAKA Michinoku

8. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y HENARE vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

NJPW, 27.11.2024

Dream Messe Miyagi Main Building Exhibition Hall C

0. Shoma Kato vs. Masatora Yasuda

1. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

2. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

3. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori

4. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku

5. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Alex Zayne y X

6. World Tag League – Grupo A: Jeff Cobb y Callum Newman vs. SANADA y Gabe Kidd

7. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. KENTA y Chase Owens

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

NJPW, 28.11.2024

Lily Arena MITO (Mito Citizen Gymnasium)

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. Alex Zayne, X y Katsuya Murashima

2. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young

3. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vs. KENTA y Chase Owens

4. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask vs. SANADA, Gabe Kidd y Gedo

5. World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

6. World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Great-O-Khan y HENARE

7. World Tag League – Grupo B: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

8. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Taichi y TAKA Michinoku

NJPW, 29.11.2024

Twin Messe Shizuoka

0. Shoma Kato vs. Daiki Nagai

1. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask vs. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku

2. Tom Phillips, Stevie Phillips y Gedo vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

3. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

4. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI

5. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Alex Zayne y X

6. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. SANADA y Gabe Kidd

7. World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. KENTA y Chase Owens

8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. Jeff Cobb y Callum Newman

NJPW, 01.12.2024

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Alex Zayne, X y Katsuya Murashima vs. SANADA, Gabe Kidd y Gedo

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young

3. Shota Umino y Tiger Mask vs. KENTA y Chase Owens

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vs. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI

5. World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Taichi y TAKA Michinoku

6. World Tag League – Grupo B: Tom Phillips y Stevie Phillips vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

7. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi

8. World Tag League – Grupo B: Mikey Nicholls y Shane Haste vs. Great-O-Khan y HENARE

NJPW, 02.12.2024

Kochi Prefectural Gymnasium

0. Shoma Kato vs. Masatora Yasuda

1. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Gedo

2. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

3. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask

4. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

5. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. KENTA y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Alex Zayne y X vs. SANADA y Gabe Kidd

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Jeff Cobb y Callum Newman

8. World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. Shingo Takagi y Yota Tsuji

NJPW, 04.12.2024

Karatsu City Bunka Gymnasium

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai

1. Alex Zayne y Katsuya Murashima vs. KENTA y Chase Owens

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato vs. SANADA, Gabe Kidd y Gedo

3. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask vs. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vs. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young

5. World Tag League – Grupo B: Taichi y TAKA Michinoku vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y HENARE vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

7. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. Toru Yano y Oleg Boltin

8. World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

NJPW, 05.12.2024

Athlete Town Nobeoka Arena Sub Arena

0. Shoma Kato vs. Daiki Nagai

1. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vs. Tom Phillips, Stevie Phillips y Gedo

2. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

3. Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

– World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. Jeff Cobb y Callum Newman

– World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Shingo Takagi y Yota Tsuji

– World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. SANADA y Gabe Kidd

– World Tag League – Grupo A: Alex Zayne y X vs. KENTA y Chase Owens

NJPW, 06.12.2024

Sun Arena Sendai

1. Shoma Kato y Masatora Yasuda vs. Katsuya Murashima y Daiki Nagai

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Alex Zayne y X vs. SANADA, Gabe Kidd, KENTA y Chase Owens

3. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young

4. Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita

– World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y Jado vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

– World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Great-O-Khan y HENARE

– World Tag League – Grupo B: Taichi y TAKA Michinoku vs. Tom Phillips y Stevie Phillips

– World Tag League – Grupo B: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

NJPW, 08.12.2024

Gran Messe Kumamoto

– World Tag League – Final: