NJPW: Calendario “Road to the New Beginning 2023”

La gira “Road to the New Beginning 2023”, primera del año, será con la que New Japan Pro Wrestling enlazará sus eventos estelares de The New Beginning“.

► “Road to the New Beginning 2023”

La gira comenzará el 24 de enero en el Tokyo Korakuen Hall, después de “The New Beginning in Nagoya”, y llegará a su fin del 2 de febrero en el Saku City General Gymnasium, con nueve jornadas de competencia.

Los carteles completos quedan así:

NJPW, 24.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Great-O-Khan vs. Ryohei Oiwa

2. Master Wato & Jado vs. Taiji Ishimori & Gedo

3. Aaron Henare & Francesco Akira vs. DOUKI & TAKA Michinoku

4. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Oskar Leube vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

5. Hiroshi Tanahashi & Hiroyoshi Tenzan vs. KENTA & El Phantasmo

6. Ryusuke Taguchi & YOH vs. Hiromu Takahashi & BUSHI

7. Will Ospreay & TJP vs. Taichi & Yoshinobu Kanemaru

8. Kazuchika Okada, Toru Yano & Shota Umino vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & SANADA

NJPW, 25.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Aaron Henare vs. Oskar Leube

2. Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. KENTA & Gedo

3. Togi Makabe & Master Wato vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo

4. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Yuto Nakashima vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

5. Great-O-Khan & TJP vs. Yoshinobu Kanemaru & TAKA Michinoku

6. Will Ospreay & Francesco Akira vs. Taichi & DOUKI

7. Shota Umino & Tomoaki Honma vs. Tetsuya Naito & SANADA

8. Kazuchika Okada, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 27.01.2023

Funabashi City General Gymnasium

1. Aaron Henare vs. Yuto Nakashima

2. Togi Makabe & Tiger Mask vs. Hiroyoshi Tenzan & Oskar Leube

3. Master Wato & Jado vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo

4. Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. KENTA & Gedo

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

6. Will Ospreay, Great-O-Khan, Francesco Akira & TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku

7. Kazuchika Okada, Shota Umino, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 28.01.2023

Koga City ES Central Sports Park Hanamomo Gymnasium

1. Great-O-Khan vs. Ryohei Oiwa

2. Hiroyoshi Tenzan & Oskar Leube vs. Toru Yano & Tiger Mask

3. Tomoaki Honma & Master Wato vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo

4. Hiroshi Tanahashi & Jado vs. KENTA & Gedo

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Yuto Nakashima vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

6. Will Ospreay, Aaron Henare, Francesco Akira & TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku

7. Kazuchika Okada, Togi Makabe, Shota Umino, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 30.01.2023

Iwate Prefectural Gymnasium

1. Aaron Henare vs. Ryohei Oiwa

2. Togi Makabe & Tiger Mask vs. Hiroyoshi Tenzan & Yuto Nakashima

3. Master Wato & Jado vs. Taiji Ishimori & Gedo

4. Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. KENTA & El Phantasmo

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Oskar Leube vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

6. Will Ospreay, Great-O-Khan, Francesco Akira & TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku

7. Kazuchika Okada, Toru Yano, Shota Umino, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 31.01.2023

Akita Furusato Village Dome Theater

1. Great-O-Khan vs. Yuto Nakashima

2. Hiroyoshi Tenzan & Oskar Leube vs. Tomoaki Honma & Tiger Mask

3. Master Wato & Jado vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo

4. Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. KENTA & Gedo

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

6. Will Ospreay, Aaron Henare, Francesco Akira & TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku

7. Kazuchika Okada, Togi Makabe, Shota Umino, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 01.02.2023

Aomori Prefectural Budokan

1. Aaron Henare vs. Ryohei Oiwa

2. Togi Makabe & Toru Yano vs. Hiroyoshi Tenzan & Oskar Leube

3. Tiger Mask & Master Wato vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo

4. Hiroshi Tanahashi & Jado vs. KENTA & Gedo

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Yuto Nakashima vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste & Kosei Fujita

6. Will Ospreay, Great-O-Khan, Francesco Akira & TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku

7. Kazuchika Okada, Shota Umino, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

NJPW, 08.02.2023

New Sunpia Tochigi

1. Ryohei Oiwa vs. Yuto Nakashima

2. Toru Yano & Oskar Leube vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

3. Togi Makabe & Tiger Mask vs. SANADA & Hiromu Takahashi

4. Hiroyoshi Tenzan & Tomoaki Honma vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

5. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita & Ryohei Oiwa vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

6. Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato & Jado vs. Jay White, KENTA, Taiji Ishimori, El Phantasmo & Gedo

7. Kazuchika Okada, Shota Umino & YOH vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & BUSHI

NJPW, 09.02.2023

Saku City General Gymnasium

1. Aaron Henare vs. Ryohei Oiwa

2. Great-O-Khan vs. Ren Narita

3. Toru Yano vs. Oskar Leube

4. Tomoaki Honma & Tiger Mask vs. SANADA & BUSHI

5. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita & Yuto Nakashima vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

6. Kazuchika Okada, Shota Umino & Ryusuke Taguchi vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & Hiromu Takahashi

7. Elimination Match: Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Hikuleo, Master Wato & Jado vs. Jay White, KENTA, Taiji Ishimori, El Phantasmo & Gedo