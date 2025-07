NJPW: Calendario de encuentros G1 Climax 35

Luego de cinco luchas clasificatorias, quedaron definidos todos los participantes, por lo que New Japan Pro Wrestling reveló el calendario de los encuentros que se dirimirán en el «G1 Climax 35«.

► Listos todos los duelos del G1 Climax 35

La principal competencia individual de la empresa del león dará inicio el 17 de julio y concluirá el 17 de agosto con dieciocho jornadas de competencia.

Los grupos son:

Grupo A:

– Taichi

– Oleg Boltin

– Yuya Uemura

– Yota Tsuji

– David Finlay

– «King of Darkness» EVIL

– SANADA

– Hiroshi Tanahashi

– Callum Newman

– Ryohei Oiwa

Grupo B:

– El Phantasmo

– Shota Umino

– Shingo Takagi

– Zack Sabre Jr.

– Great-O-Khan

– Gabe Kidd

– Ren Narita

– KONOSUKE TAKESHITA

– Drilla Moloney

– YOSHI-HASHI

NJPW, 19.07.2025

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

1. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Shingo Takagi

2. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman vs. «King of Darkness» EVIL

3. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan vs. Drilla Moloney

4. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. Oleg Boltin

5. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Shota Umino

6. G1 Climax – Grupo A: David Finlay vs. Ryohei Oiwa

7. G1 Climax – Grupo B: Gabe Kidd vs. KONOSUKE TAKESHITA

8. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. SANADA

9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Ren Narita

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Taichi

NJPW, 20.07.2025

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

1. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Callum Newman

2. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Drilla Moloney

3. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Ryohei Oiwa

4. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Ren Narita

5. G1 Climax – Grupo A: David Finlay vs. SANADA

6. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. Great-O-Khan

7. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. «King of Darkness» EVIL

8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. KONOSUKE TAKESHITA

9. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. Yuya Uemura

10. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Gabe Kidd

NJPW, 22.07.2025

Sendai Sun Plaza Hall

1. YOSHI-HASHI & Shoma Kato vs. Drilla Moloney & Taiji Ishimori

2. El Phantasmo & Jado vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

3. Great-O-Khan & Jakob Austin Young vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

4. Shingo Takagi & Daiki Nagai vs. Gabe Kidd & Gedo

5. Shota Umino & Katsuya Murashima vs. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson

6. G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa vs. Callum Newman

7. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Oleg Boltin

8. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL vs. SANADA

9. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. David Finlay

10. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. Yota Tsuji

NJPW, 23.07.2025

Aore Nagaoka

1. Oleg Boltin & Toru Yano vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

2. Yuya Uemura & Shoma Kato vs. Callum Newman & Jakob Austin Young

3. Taichi & Masatora Yasuda vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

4. Yota Tsuji & Daiki Nagai vs. Ryohei Oiwa & Hartley Jackson

5. Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. David Finlay & Gedo

6. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Drilla Moloney

7. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Ren Narita

8. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan vs. KONOSUKE TAKESHITA

9. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. Gabe Kidd

10. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Zack Sabre Jr.

NJPW, 25.07.2025

Ota City General Gymnasium

1. YOSHI-HASHI & Shoma Kato vs. Great-O-Khan & Jakob Austin Young

2. Gabe Kidd & Gedo vs. Drilla Moloney & Taiji Ishimori

3. El Phantasmo & Jado vs. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson

4. Shota Umino & Tomoaki Honma vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

5. Shingo Takagi & Daiki Nagai vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

6. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. SANADA

7. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. Callum Newman

8. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Ryohei Oiwa

9. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. «King of Darkness» EVIL

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. David Finlay

NJPW, 26.07.2025

Ota City General Gymnasium

1. Oleg Boltin & Toru Yano vs. Yota Tsuji & Daiki Nagai

2. Callum Newman & Jakob Austin Young vs. David Finlay & Gedo

3. Taichi & Masatora Yasuda vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

4. Yuya Uemura Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

5. Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. Ryohei Oiwa & Hartley Jackson

6. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan

7. G1 Climax – Grupo B: Gabe Kidd vs. Drilla Moloney

8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Zack Sabre Jr.

9. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Ren Narita

10. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. KONOSUKE TAKESHITA

NJPW, 27.07.2025

Port Messe Nagoya Hall #1

1. YOSHI-HASHI & Shoma Kato vs. Gabe Kidd & Gedo

2. El Phantasmo & Jado vs. Great-O-Khan & Jakob Austin Young

3. Shota Umino & Katsuya Murashima vs. Shingo Takagi & Daiki Nagai

4. Drilla Moloney & Taiji Ishimori vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

5. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

6. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Yota Tsuji

7. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman vs. David Finlay

8. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. SANADA

9. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. «King of Darkness» EVIL

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Ryohei Oiwa

NJPW, 30.07.2025

Yamato University Yamato Arena

1. Taichi & Masatora Yasuda vs. Yota Tsuji & Daiki Nagai

2. Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. Yuya Uemura & Shoma Kato

3. Callum Newman & Jakob Austin Young vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

4. Ryohei Oiwa & Hartley Jackson vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

5. Oleg Boltin & Toru Yano vs. David Finlay & Gedo

6. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Gabe Kidd

7. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Great-O-Khan

8. G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. Ren Narita

9. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Shingo Takagi

10. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. KONOSUKE TAKESHITA

NJPW, 01.08.2025

Sun Messe Kagawa

1. Shota Umino & Katsuya Murashima vs. YOSHI-HASHI & Shoma Kato

2. Drilla Moloney & Taiji Ishimori vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

3. El Phantasmo & Jado vs. Shingo Takagi & Daiki Nagai

4. Gabe Kidd & Gedo vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

5. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson vs. Great-O-Khan & Jakob Austin Young

6. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman vs. SANADA

7. G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa vs. «King of Darkness» EVIL

8. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. David Finlay

9. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. Yota Tsuji

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Yuya Uemura

NJPW, 02.08.2025

Hiroshima Sun Plaza Hall

1. Oleg Boltin & Toru Yano vs. Callum Newman & Jakob Austin Young

2. Taichi & Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa & Hartley Jackson

3. Yuya Uemura & Shoma Kato vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

4. Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. Yota Tsuji & Daiki Nagai

5. David Finlay & Gedo vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

6. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. YOSHI-HASHI

7. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Shingo Takagi

8. G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. KONOSUKE TAKESHITA

9. G1 Climax – Grupo B: Gabe Kidd vs. Ren Narita

10. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Great-O-Khan

NJPW, 03.08.2025

Fukuoka International Center

1. YOSHI-HASHI & Shoma Kato vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

2. Great-O-Khan & Jakob Austin Young vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

3. El Phantasmo & Jado vs. Drilla Moloney & Taiji Ishimori

4. Shota Umino & Katsuya Murashima vs. Gabe Kidd & Gedo

5. Shingo Takagi & Daiki Nagai vs. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson

6. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Callum Newman

7. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. Ryohei Oiwa

8. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. SANADA

9. G1 Climax – Grupo A: David Finlay vs. «King of Darkness» EVIL

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. Yota Tsuji

NJPW, 05.08.2025

Intex Osaka Hall #5

1. Taichi & Masatora Yasuda vs. Callum Newman & Jakob Austin Young

2. Oleg Boltin & Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

3. Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

4. Yuya Uemura & Shoma Kato vs. Ryohei Oiwa & Hartley Jackson

5. Yota Tsuji & Daiki Nagai vs. David Finlay & Gedo

6. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. KONOSUKE TAKESHITA

7. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan vs. Ren Narita

8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Drilla Moloney

9. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Gabe Kidd

10. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. Zack Sabre Jr.

NJPW, 07.08.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. El Phantasmo & Jado vs. YOSHI-HASHI & Shoma Kato

2. Great-O-Khan & Jakob Austin Young vs. Gabe Kidd & Gedo

3. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson vs. Drilla Moloney & Taiji Ishimori

4. Shingo Takagi & Daiki Nagai vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

5. Shota Umino & Tomoaki Honma vs. KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero

6. G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. Callum Newman

7. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL

8. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. SANADA

9. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. Ryohei Oiwa

10. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. David Finlay

NJPW, 08.08.2025

Yokohama Budokan

– Yuya Uemura & Tomoaki Honma vs. David Finlay & Gedo

– Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima vs. «King of Darkness» EVIL & Dick Togo

– Yota Tsuji & Daiki Nagai vs. Callum Newman & Jakob Austin Young

– Taichi & Masatora Yasuda vs. Oleg Boltin & Toru Yano

– Ryohei Oiwa & Hartley Jackson vs. SANADA & Yoshinobu Kanemaru

– G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. YOSHI-HASHI

– G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan vs. Gabe Kidd

– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Drilla Moloney

– G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. Ren Narita

– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. KONOSUKE TAKESHITA

NJPW, 10.08.2025

G Messe Gunma

– KONOSUKE TAKESHITA & Rocky Romero vs. Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru

– Shota Umino & Katsuya Murashima vs. Great-O-Khan & Jakob Austin Young

– YOSHI-HASHI & Shoma Kato vs. Zack Sabre Jr. & Hartley Jackson

– Shingo Takagi & Daiki Nagai vs. Drilla Moloney & Taiji Ishimori

– El Phantasmo & Jado vs. Gabe Kidd & Gedo

– G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura vs. David Finlay

– G1 Climax – Grupo A: Taichi vs. Oleg Boltin

– G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi vs. «King of Darkness» EVIL

– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Callum Newman

– G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa vs. SANADA

NJPW, 13.08.2025

Act City Hamamatsu

– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Great-O-Khan

– G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI vs. Zack Sabre Jr.

– G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA vs. Ren Narita

– G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi vs. Drilla Moloney

– G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo vs. Gabe Kidd

NJPW, 14.08.2025

Tokyo Korakuen Hall

– G1 Climax – Final Tournament Qualifying Match: Grupo A #2 vs. Grupo B #3

– G1 Climax – Final Tournament Qualifying Match: Grupo B #2 vs. Grupo A #3

NJPW, 16.08.2025

Tokyo Ariake Arena

– G1 Climax – Semifinal: Grupo A #1 vs. Sieger Grupo B #2/Grupo A #3

– G1 Climax – Semifinal: Grupo B #1 vs. Sieger Grupo A #2/Grupo B #3

NJPW, 17.08.2025

Tokyo Ariake Arena

– G1 Climax – Final: