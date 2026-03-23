NJPW busca establecer contratos multianuales

Hiroshi Tanahashi, presidente de New Japan Pro Wrestling, busca una nueva propuesta para estructurar los contratos de sus luchadores, buscando una permanencia más larga.

► NJPW pretende evitar la fuga de talentos

Esto fue comentado por el «Ace of Universe» en el curso de una entrevista concedida a Proresu Today, luego de que durante 2025 y lo que va de 2026, la empresa del león ha visto la salida de talento importante.

Entre los nombres de luchadores que han partido se cuentan: EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi, David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors.

NJPW se ha caracterizado por ofrecer a su talento contratos anuales, que generalmente concluyen a principio de cada año, momento que otras promociones han aprovechado para incorporar a los luchadores de NJPW a sus filas. En los últimos tiempos, esto ha significado un problema para la empresa nipona.

Empresas como AEW, han demostrado que no tiene reparos en ofrecer grandes sumas de dinero para atraer a los mejores talentos de NJPW, y ha tenido bastante éxito contratando a luchadores dispuestos a mudarse a los Estados Unidos.

Por tal motivo, Tanahashi propone que la empresa necesita crear opciones para que la salida de talentos se frene; una de ellas podría ser el establecer contratos plurianuales para reemplazar los tradicionales contratos de un año. NJPW cuenta actualmente con un grupo de luchadores jóvenes que se encuentran en ascenso, tales como: Yota Tsuji, Callum Newman, Yuya Uemura, Ren Narita, Shota Umino y Aaron Wolf, y los contratos plurianuales serían beneficiosos para asegurar que sigan presentes para liderar a la empresa en los años venideros. Esto sería la punta de lanza para que las futuras estrellas de la empresa, tengan un real sentido de identidad con NJPW y con los aficionados.

Además, se pretende crear una estrategia donde el talento que salga no rompa completamente los lazos con NJPW y vuelva esporádicamente a participar en los eventos importantes, siendo un modelo laboral flexible donde su actividad luchística no esté limitada a la filiación de una sola empresa.