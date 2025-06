NJPW: Boltin doblega a Takeshita y es campeón

En combate por el Campeonato de Peso Abierto NEVER, se enfrentaron el campeón Konosuke Takeshita y su retador Oleg Boltin dentro del evento «Dominion 6.15«.

► Oleg Boltin logró su primer título individual

Takeshita y Boltin se enfrentaron por primera vez en un combate individual durante el G1 Climax del año pasado. El luchador kazajo ganó, pero después, Takeshita se coronó campeón NEVER, y volvieron a enfrentar con el cinturón de por mdio en The New Beginning 2025 en Osaka el 11 de febrero y Takeshita cobró venganza.

Tras defender su título varias veces y establecer un nuevo récord de defensas del Campeonato de Peso Abierto NEVER, Oleg Boltin expresó una vez más su deseo de enfrentarse a él y luego de cuatro meses se midieron nuevamente.

Inició la batalla y Boltin derribó a su rivsl con una tacleada de hombro, pero Takeshita lo sacó del ring con un rodillazo volador y embistió con un tope. Lanzó a Oleg al ring desde el borde del ring y le asestó un sentón en picada en la espalda. Inmediatamente, le asestó una serie de codazos en la cintura.

Boltin atrapó el lazo volador de Takeshita y realizó un movimiento salvaje, lanzándolo fuera del ring con un Veredict. Takeshita ganó la batalla de codazos en la pasarela de entrada, pero Boltian ganó la batalla de lariats y realizó un Tawara Gaeshi en la pasarela tras un Boltin Shake.

Al regresar al ring, Takeshita lo abrumó con una serie de codazos. Ejecutó un Blue Thunder y luego lanzó un feroz ataque con lazos y suplexes alemanes. Boltin también derribó a Takeshita, quien se había subido a la esquina, con un Avalanch Brain Braker, y tras un duelo frontal de lariats y codazos, lo azotó con un kamikaze.

Cuando el duelo de codazos se reanudó, Takeshita lo empujó con un potente golpe, pero Boltin también balanceó todo su cuerpo y lo obligó a arrodillarse. Ganó el intercambio de lariats, pero Takeshita contraatacó con un suplex alemán. Para no quedarse atrás, Boltin lanzó una patada frontal con salto y atrapó el rodillazo de Takeshita. Lo lanzó por los aires y lo puso en posición para castigarlo con un kamikaze y conseguir la cuenta de tres.

Este fue el primer campeonato individual para Oleg Boltin, conseguido tan solo dos años y dos meses después de su debut en abril de 2023.

Tras su logro, Oleg Boltin declaró:

Este es el comienzo de mi trayectoria con este cinturón. No me detendré aquí. Voy a estar motivado para convertirme en un luchador profesional aún más fuerte… no solo en un luchador profesional fuerte y monstruoso, sino en un luchador profesional habilidoso. Deseo mantener este cinturón y luchar contra Yuji Nagata en mi primer combate de defensa. Porque no solo es un entrenador de lucha libre profesional. Porque solo es un entrenador. Es como un padre para mi. Gracias a Nagata, empecé a luchar, y quiero mostrarle en qué clase de luchador profesional me he convertido.

Cabe mencionar que Oleg Boltin pertenece al Club Bushiroad, dentro del Dojo de NJPW, donde Nagata es el entrenador.