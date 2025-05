NJPW: «Best of the Super Jr. 32» YOH a la final

Con el evento presentado en el recinto del Region Plaza Joetsu, New Japan Pro Wrestling cerró la fase de grupos del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 12

Con tres luchadores en la cima, este cierre del Grupo B se esperaba muy reñido.

Ryusuke Taguchi y Kevin Knight ambos fuera de toda posibilidad, sostuvieron una feroz batalla para terminar con una nota alta. Se alternaron os movimientos cómicos de Taguchi contra el estilo alegre de Knight. Hacia el final del combate, Taguchi intentó un Missile Hip desde la segunda cuerda, pero Knight lo derribó con una patada. Luego consiguió la cuenta de tres con un Spike DDT seguido de un UFO Splash.

Titan y Nick Wayne también estaban conscientes de que ya no avanzarían a la instancia final, pero su lucha resultó vertiginosa desde el principio. En el momento crucial, Wayne propinó un Prodigy Plex seguido de Wayne’s World, pero Titán los evitó y derrotó a Wayne con un Diving Foot Stamp seguido de una Llave Inmortal.

Muy accidentada resultó la batalla entre MAO y SHO. MAO llevó toda la diversión del mundo de DDT a ese combate. Cuando SHO entró al ring, MAO se estrelló contra él con su Dramatic Dream (una bicicleta modificada), sorprendiendo a la multitud. Llegaron HOT (Yujiro Takahashi y Ren Narita) para ayudar a SHO, golpeando a MAO, hasta que KANON y Kazuma Sumi los neutralizaron. MAO y SHO se tundieron con las sillas del público y MAO se llevó a su oponente fuera del recinto, donde estaba una pequeña camioneta con la que impactó a SHO. Todo esto ocurrió antes del arranque oficial de las acciones.

MAO regresó al ring a SHO en un carrito e inició la lucha; para que SHO se recuperara, Narito y Yujiro golpearon a MAO hasta que KANON y Sumi fueron en su ayuda, neutralizándolos. Siguió una accidentada batalla; SHO atacó con una herramienta de tortura hacia el final del partido. Sin embargo, MAO logra esquivarlo y lo golpea con un puñetazo con el guantalete metálico. Finalmente, derrotó a SHO con una patada Iai seguida de un Cannonball 450°.

La semifinal fue el duelo de El Desperado enfrentándose a Robbie Eagles. Éste usó el poder de sus rodillas para minar a su oponente. Sin embargo, Desperado, que aún tenía posibilidades de avanzar al partido decisivo, mostró su espíritu de campeón y contraatacó con un ataque de rodillas, sin querer quedarse atrás. Eagles preparó el Hyperion, pero Desperado le atrapó la pierna, lo levantó de la posición de Numero Dos y lo azotó. Luego remató con un Numero Dos para asegurar una victoria decisiva, sólo le restaba esperar.

En la última lucha del grupo, YOH y Taiji Ishimori Taiji se midieron para definir quien avanzaría a la última instancia. YOH apostó a ataques precisos con el hombro, pero se negó a retroceder y contraatacó. A medida que la batalla se volvió cada vez más intensa, YOH capturó a su oponente con Anaconda Vice hacia el final del combate. Sin embargo, Ishimori escapó estrellando a YOH contra la esquina con el metal expuesto y se puso en posición para el Bloody Cross. YOH respondió con la Ushigoroshi, seguido de un Dragon Suplex y un poderoso DIRECT DRIVE para derrotar a Ishimori. Como resultado, YOH avanza a la gran final.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 29.05.2025

Region Plaza Joetsu

1. KUSHIDA, Ninja Mack y Dragon Dia vencieron a Shoma Kato, Masatora Yasuda y Daiki Nagai (6:52) con un Hoverboard Lock de KUSHIDA sobre Yasuda.

2. Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita y Yujiro Takahashi vencieron a Master Wato, Toru Yano y Katsuya Murashima (4:30) con un Cross Kneelock de Narita sobre Murashima.

3. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a Francesco Akira y Jakob Austin Young (5:41) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Young.

4. Ryohei Oiwa, Kosei Fujita y Hartley Jackson vencieron a Clark Connors, Robbie X y Gedo con la Kami Special de Fujita sobre Gedo.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [8] venció a Ryusuke Taguchi [6] (8:40) con un UFO Splash.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Titan [8] venció a Nick Wayne [8] (8:14) con la Llave Immortal.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [12] venció a SHO [8] (11:57) con un Cannonball 450°.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [12] venció a Robbie Eagles [8] (17:44) con la Numero Dos.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [12] venció a Taiji Ishimori [8] (15:50) con un Direct Drive.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [10] *

2. Hiromu Takahashi [10]

-. Clark Connors [10]

-. Master Wato [10]

-. Francesco Akira [10]

6. Dragon Dia [8]

-. KUSHIDA [8]

-. Robbie X [8]

-. Yoshinobu Kanemaru [8]

-. Ninja Mack [8]

Grupo B:

1. YOH [12] *

2. El Desperado [12]

3. MAO [12]

4. Nick Wayne [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Robbie Eagles [8]

-. SHO [8]

-. Titan [8]

-. Kevin Knight [8]

10. Ryusuke Taguchi [6]

* A la final