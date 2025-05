NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Inicia el torneo

Dio comienzo el torneo «Best of the Super Jr. 32» y New Japan Pro Wrestling llegó a YohaS Arena para los primeros encuentros de esta fecha inaugural.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 1

El debutante Nick Wayne comienzó su participación con una victoria tras remontar sobre SHO.

Dragon Día de gana su primer combate en un BOSJ, sobreviviendo a los ataques de piernas de Yoshinobu Kanemaru.

Kosei Fujita quien se propone convertirse en el campeón más joven de la historia, derrotó a Francesco Akira con un nuevo moviento.

Hiromu Takahashi ganó su primer combate derrotando a KUSHIDA. Fue una batalla muy reñida donde Takahashi cobró venganza de KUSHIDA quien lo derrotó el año pasado justo en la primera fecha.

En el turno estelar y repitiendo el choque que sostuvieron en la fecha uno del año pasado, El Desperado y el mexicano Titán se confrontaron. Desperado luchó a distintas velocidades. Sin embargo, Titán contraatacó con técnicas de lucha muy precisas. Hacia el final del combate, Titán se colocó en posición para la llave Inmortal, pero Desperado lo esquivó, para enseguida capturarlo y aplicarle la Número Dos y rendirlo.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 10.05.2025

YohaS Arena (Chiba Park General Gymnasium)

1,000 Espectadores

1. Robbie X y Taiji Ishimori vencieron a Ninja Mack y Katsuya Murashima (5:27) con un Bone Lock de Ishimori sobre Murashima.

2. Kevin Knight, Ryusuke Taguchi y Master Wato vencieron a MAO , Tiger Mask y Shoma Kato

3. Toru Yano y YOH vencieron a Robbie Eagles y Hartley Jackson (8:20) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Jackson.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Nick Wayne [2] venció a SHO [0] (10:43) con un Prodigy Plex.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Dragon Dia [2] venció a Yoshinobu Kanemaru [0] (10:51) con un Reptilian Rana.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [2] venció a Francesco Akira [0] (12:03) con un Thrill Ride.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [2] venció a KUSHIDA [0] (13:03) con un Maximum the Holding Second Form (Named by Daisuke).

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [2] venció a Titan [0] (14:10) con la Numero Dos.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hiromu Takahashi [2]

-. Dragon Dia [2]

-. Kosei Fujita [2]

4. Ninja Mack

-. Clark Connors

-. Robbie X

-. Master Wato

8. KUSHIDA [0]

-. Francesco Akira [0]

-. Yoshinobu Kanemaru [0]

Grupo B:

1. El Desperado [2]

-. Nick Wayne [2]

3. Ryusuke Taguchi

-. Kevin Knight

-. Robbie Eagles

-. YOH

-. Taiji Ishimori

-. MAO

9. Titan [0]

-. SHO [0]