El Ota City General Gymnasium fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling realizó la función final del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Final

En choque de tercias, Hiroshi Tanahashi, Ninja Mack y Dragon Dia pasaron sobre Yuya Uemura, El Desperado y TAKA Michinoku. Este fue el encuentro preliminar entre Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura, quienes se enfrentarán el 15 de junio en el Castillo de Osaka, como parte de la despedida de Tanahashi. El duelo se centró entre esta rivalidad entre ambos, apoyados de el resto de combatientes.

Tras el combate, apareció Jun Kasai de Freedoms, quien se enfrentará a Desperado en su último combate individual entre ambos para el 24 de junio en el Korakuen Hall. «Crazy Monkey» le entregó un sobre a Despy, para el evento que se llamará «Death Pain Invitational» en respuesta al evento que Desperado celebró el año pasado «Despe Invitational» al que Kasai fue invitado.

En la semifinal, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi lograron una importante victoria ante Hirooki Goto y Ryusuke Taguchi. Terminado el duelo, Shingo Takagi confirmó su desafío a Hirooki Goto por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

En el turno principal, Kosei Fujita y YOH se enfrentaron en la gran final del Best of the Super Jr. 32. Fue un intenso combate de 28 minutos, donde ambos mostraron lo mejor de su arsenal. Pero al final, Fujita derrotó a YOH para ganar el torneo y asegurar su oportunidad para contender por el Campeonato Peso Jr. IWGP contra El Desperado. Fujita se convirtió en el ganador más joven en la historia del torneo, con 22 años.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 01.06.2025

Ota City General Gymnasium

3,044 Espectadores

0. Robbie X venció a Shoma Kato (4:49) con la X EXPRESS.

1. SANADA, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin, Master Wato, KUSHIDA y Kevin Knight (8:14) con la Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Wato.

2. Great-O-Khan, Callum Newman y Francesco Akira vencieron a Taichi, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (10:24) con un Wrist-Clutch Eliminator de O-Khan sobre Honma.

3. Shota Umino, El Phantasmo, MAO y Nick Wayne vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Robbie Eagles (10:38) con un CR II de Phantasmo sobre Jackson.

4. Yota Tsuji y Titan vencieron a Clark Connors y Taiji Ishimori (7:56) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Connors.

5. «King of Darkness» EVIL venció a Gedo (2:50) con un Scorpion Deathlock.

6. Hiroshi Tanahashi, Ninja Mack y Dragon Dia vencieron a Yuya Uemura, El Desperado y TAKA Michinoku (13:01) con High Fly Flow de Tanahashi sobre TAKA.

7. Shingo Takagi y Hiromu Takahashi vencieron a Hirooki Goto y Ryusuke Taguchi (9:10) cuando Takagi colocó espaldas planas a Taguchi.

8. Best of the Super Jr. – Final: Kosei Fujita venció a YOH (28:05) con un Thrill Ride.