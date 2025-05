NJPW: “Best of the Super Jr. 32” Día 9

La novena fecha del torneo “Best of the Super Jr. 32” de New Japan Pro Wrestling se llevó a efecto en el Arcrea Himeji.

► “Best of the Super Jr. 32” Día 9

Usando el neumático como instrumento de castigo, Clark Connors obtuvo su cuarto triunfo dominando a Ninka Mack.

Las constantes intervenciones de Yujiro Takahashi en favor de SHO fuero determinantes para que Titán sufrieta un nuevo descalabro.

Francesco Akira hizo gala de su moviento de sumisión, esta vez consigió doblegar a Robbie X.

Usando una gran estrategia, MAO logró una victoria más pasando sobre Robbie Eagles.

Kosei Fujita se apuntó un nuevo resultado a favor, frenando el buen paso de Dragon Día.

Taiji Ishimori hizo valer su mayor experiencia, para someter a Kevin Knight.

A pesar de los ataques ilegales de Yoshinobu Kanemaru, Hiromu Takahashi logró sobreponerse para asegurar su cuarto triunfo.

Con coraje y determinación, YOH consiguió un gran resultado al imponerse a Nick Wayne.

Master Wato superó a KUSHIDA para obtener su quinta victoria, lo que le permitió apoderarse del liderato de su sector.

Cerrando la actividad, El Desperado pudo dominar a Ryusuke Taguchi, quien dejó el lado cómico y se centró en atacar con dureza a su rival.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 24.05.2025

Arcrea Himeji

1,136 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Clark Connors [8] venció a Ninja Mack [4] (5:30) con la No Chaser.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [6] venció a Titan [6] (7:45) con un Power Breaker.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [8] venció a Robbie X [6] (9:03) con la Ground Tarantula.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [8] venció a Robbie Eagles [6] (9:26) con la Ultra Big Tone.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [8] venció a Dragon Dia [6] (7:57) con un Thrill Ride.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [8] venció a Kevin Knight [6] (10:02) con un Bone Lock.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [8] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (8:25) con un Inside Cradle.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [8] venció a Nick Wayne [8] (10:20) con una Anaconda Vice.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [10] venció a KUSHIDA [6] (10:58) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [8] venció a Ryusuke Taguchi [6] (14:41) con la Numero Dos.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Master Wato [10]

2. Kosei Fujita [8]

-. Francesco Akira [8]

-. Clark Connors [8]

-. Hiromu Takahashi [8]

6. Dragon Dia [6]

-. Robbie X [6]

-. KUSHIDA [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

10. Ninja Mack [4]

Grupo B:

1. Nick Wayne [8]

-. El Desperado [8]

-. MAO [8]

-. YOH [8]

-. Taiji Ishimori [8]

6. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. Robbie Eagles [6]

-. Kevin Knight [6]

-. SHO [6]