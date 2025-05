NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 8

La gira del torneo «Best of the Super Jr. 32» de New Japan Pro Wrestling llegó al Osaka Prefectural Gymnasium para la octava fecha de competencia.

► «Best of the Super Jr. 32»

Ryusuke Taguchi y MAO se involucraron en una misteriosa batalla ofensiva y defensiva que a menudo parecía detener el tiempo, emocionando a la multitud. Hacia el final del combate, Taguchi atrapó a MAO en un estrangulamiento triangular y atrapó la cabeza de su oponente. Sin embargo, MAO logró levantarse y desató su «Iwanuma City Styles Clash» para obtener la cuenta de tres sobre Taguchi.

SHO, cuyo ataque sorpresa antes del gong fue previsto, no se inmutó e intentó empujar a Kevin Knight a un bote de basura, pero terminó convirtiéndose en la víctima. Yoshinobu Kanemaru se apresuró y roció whisky mist, pero Knight se movió y accidentalmente la roció sobre SHO, quien luego eliminó a Kanemaru con una patada voladora. Luego derrotó a SHO con un DDT seguido de un UFO Splash.

Titan se midió contra Robbie Eagles. Los dos de los luchadores se involucraron en una emocionante batalla ofensiva y defensiva de la que era difícil apartar la vista, mostrando sus grandes habilidades. En un momento crucial, Titán lanzó un golpe con el pie, pero Eagles lo esquivó y lo capturó con la Ron Miller Special. Titán escapó a las cuerdas, pero Eagles conectó un Vertical Dragon Screw seguido de un Ron Miller Special para llevarse el reñido combate.

Siguió otro emocionante duelo entre Nick Wayne y Taiji Ishimori, donde éste último atacó los brazos de Wayne, pero él contraatacó de la misma forma. Cuando el combate llegó a su clímax, Wayne lanzó un Prodigy Plex. Luego intentó un Wayne’s World, pero Ishimori lo interceptó con Codebreaker. Al final, derrotó a Wayne con una combinación de Bone Lock y un Bloody Cross.

En el turno estelar se enfrentaron El Desperado y YOH. Al entrar al ring, YOH se burló y sacudió repetidamente a su oponente desde el principio. Desperado lanzó un ataque feroz, centrándose en las piernas de su oponente, y en la recta final intentó un Reverse Tiger Driver y la Pinche Loco. Sin embargo, YOH evadió el movimiento, besó a Desperado en la frente y lo capturó con una Anaconda Vice. Luego llevó la lucha al suelo y apretó el agarre, obligando a Desperado a rendirse.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 22.05.2025

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

967 Espectadores

1. Kosei Fujita y Hartley Jackson vencieron a Dragon Dia y Shoma Kato (5:59) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.

2. Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Robbie X y Gedo (6:56) con la Ground Tarantula de Akira sobre Gedo.

3. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (6:01) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Takahashi.

4. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Master Wato vencieron a Yuya Uemura, KUSHIDA y Katsuya Murashima (7:15) con la Oni Koroshi de Yano sobre Murashima.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [6] venció a Ryusuke Taguchi [6] (8:33) con un Iwanuma City-Style Styles Clash.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [6] venció a SHO [4] (7:49) con un UFO Splash.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [6] venció a Titan [6] (12:34) con la Ron Miller Special.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [6] venció a Nick Wayne [8] (10:36) con un Bloody Cross.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [6] venció a El Desperado [6] (14:12) con la Anaconda Vice.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Master Wato [8]

2. Kosei Fujita [6]

-. Dragon Dia [6]

-. Robbie X [6]

-. KUSHIDA [6]

-. Francesco Akira [6]

-. Clark Connors [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Hiromu Takahashi [6]

10. Ninja Mack [4]

Grupo B:

1. Nick Wayne [8]

2. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. El Desperado [6]

-. Robbie Eagles [6]

-. MAO [6]

-. YOH [6]

-. Taiji Ishimori [6]

-. Kevin Knight [6]

10. SHO [4]