NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 7

El G Messe Gunma fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling presentó la séptima jornada de actividades del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 7

Hiromu Takahashi y Ninja Mack sostuvieron un duelo vertiginoso, donde ambos mostraron una gran variedad de movimientos aéreos que emocionaron a la multitud. En el momento crucial, Mack intentó una Ninja Bomb, pero Hiromu la esquivó e inmediatamente lo atrapó con D, obteniendo otra victoria por sumisión.

Siguió el duelo entre Kosei Fujita y Yoshinobu Kanemaru. Éste centró su ofensiva implacable al brazo de Fujita. Pos su parte, Kosei Fujita intentó desesperadamente revertir el dominio de Kanemaru con un Thrill Ride en las etapas finales. Sin embargo, HOT irrumpió en el ring, con SHO golpeando a Fujita con un golpe bajo, seguido por Yujiro quien también lo tundió. Kanemaru inmediatamente llevó a Fujita al toque de espaldas.

KUSHIDA enfrentó a Clark Connors en un combate complicado para éste último, ya que aún se resentía de una molestia en la espalda que KUSHIDA ocasionó. Connors contraatacó con su neumático, causando gran daño en KUSHIDA y de esa ventaja ya no se recuperó. Clark Connors remató con No Chaser para ganar.

En la semifinal, Francesco Akira y Dragon Dia se involucraron en una dinámica batalla ofensiva y defensiva desde el principio. Dia interceptó la Fireball de Akira con una patada aérea en las etapas finales del duelo. Desde allí, intentó una Reptilian Rana, pero Akira lo capturó con la letal Ground Tarantula, de la que Dia ya no pudo escapar.

En el turno estelar, Master Wato y Robbie X se enfrentaron por primera vez. X infligió daño a Wato con su técnica y rudeza. Wato estaba en un momento difícil, pero escapó del X EXPRESS y contrarrestó el handspring cutter con un Tsutenkaku German suplex. Al final, desató su poderoso Recientemente II y obtuvo una victoria aplastante sobre el tenaz X.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 20.05.2025

G Messe Gunma

842 Espectadores

1. Nick Wayne y Daiki Nagai vencieron a Taiji Ishimori y Gedo (4:51) con un Double Stunner de Wayne sobre Gedo.

2. YOH, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask y Katsuya Murashima vencieron a El Desperado, MAO, Shoma Kato y Masatora Yasuda (8:48) con un Crab Hold de Murashima sobre Yasuda.

3. Yota Tsuji y Titan vencieron a Robbie Eagles y Hartley Jackson (8:31) con la Gene Blaster de Tsuji sobre Jackson.

4. SANADA, Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Kevin Knight (7:43) cuando Yano fue descalificado.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [6] venció a Ninja Mack [4] (10:37) con la D.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Yoshinobu Kanemaru [6] venció a Kosei Fujita [6] (19:45) con la Touch Out.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Clark Connors [6] venció a KUSHIDA [6] (10:20) con la No Chaser.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [6] venció a Dragon Dia [6] (9:55) con la Ground Tarantula.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [8] venció a Robbie X [6] (17:13) con la Recientemente II.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Master Wato [8]

2. Kosei Fujita [6]

-. Dragon Dia [6]

-. Robbie X [6]

-. KUSHIDA [6]

-. Francesco Akira [6]

-. Clark Connors [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Hiromu Takahashi [6]

10. Ninja Mack [4]

Grupo B:

1. Nick Wayne [8]

2. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. El Desperado [6]

5. Robbie Eagles [4]

-. MAO [4]

-. SHO [4]

-. YOH [4]

-. Taiji Ishimori [4]

-. Kevin Knight [4]