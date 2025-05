NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 6

Para la sexta fecha del torneo «Best of the Super Jr. 32«, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Esforta Arena Hachioji.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 6

Ryusuke Taguchi sorprendió a Nick Wayne, con hábiles movimientos; pero Wayne soportó el Oh My And Ga Ankle, luego esquivó el Dodon y finalmente ganó con una patada alta seguida del Wayne’s World, para volver a la senda del triunfo.

Yoshinobu Kanemaru lanzó un ataque sorpresa antes de la campana y continuó atacando con movimientos rudos a Ninja Mack. Éste intentó contraatacar y lanzó un Ninja Special, pero Kanemaru usa al réferi para detenerlo y le arrancó la máscara a Mack. Sin embargo, Mack llevaba una máscara blanca adicional y tras sobrevivir al Whiskey Mist, aplastó con Samson Clutch a Kanemaru y obtuvo la cuenta de tres.

Kevin Knight, quien perdió ante Titan por sumisión en el combate oficial BOSJ del año pasado, buscó vengarse con una lucha dinámica. Titán también contraatacó con técnicas a gran velocidad. Después de una batalla de ida y vuelta, Knight ganó con una patada potente seguida de un UFO Splash.

Kosei Fujita y Robbie X mostraron gran determinación en sus ataques desde el arranque de la lucha, lo que resultó en una batalla acalorada. Hacia el final del encuentro, Fujita intentó un Abandon Hope y Thrill Ride, pero X logró evitarlos. Luego detuvo a Fujita con un handspring cutter y ganó el reñido duelo con la X EXPRESS.

YOH y MAO, oriundos de la prefectura de Miyagi, sostuvieron una batalla recia donde mostraron lo mejor de su arsenal. Cuando el partido llegó a su clímax, ambos se involucraron en una batalla ofensiva y defensiva. MAO lanzó una combinación de Sling Blade y un High Fly Flow, pero al final YOH ganó con un Dragon Suplex Hold después de capturarlo.

KUSHIDA hizo valer su mayor experiencia contra Dragon Dia y frenó en seco el buen desempeño del joven de Dragon Gate, que nunca cejó en sus intentos de atacar. Hacia la recta final, KUSHIDA sobrevivió al DDDDT y finalmente obligó a Día a someterse con el Hoverboard Lock.

Robbie Eagles tuvo amargas derrotas contra Ishimori en los tres combates oficiales anteriores del BOSJ, y en esta ocasión libró una reñida batalla de alto nivel. Eagles intentó un Turbo Backpack, pero Ishimori contraatacó hábilmente con La Mística y lo capturó con un Bone Lock. Eagles quiso escapar, pero Ishimori revirtió con la Bloody Cross para obtener la victoria.

Maestro Wato y Francesco Akira integrantes de la nueva generación de luchadores de la empresa del león se enfrentaron en una batalla vertiginosa. Hacia el final de la batalla, Akira detuvo a su rival con una patada alta y lanzó un Fireball. Sin embargo, Wato lo esquivó en el último momento y soltó la Reciente Mente II para llevarse la triunfo.

El Desperado enfrentó a SHO. Desperado fue atacado por Yujiro Takahashi detrás del escenario antes de su entrada, pero logró escapar y lanzar un feroz ataque contra SHO. Yujiro continuó interviniendo en varios momentos. Hacia el final del combate, Desperado estaba en apuros y se quitó la máscara, lanzándosela a SHO. El réferi detuvo las acciones sospechado que SHO había cometido una ilegalidad, lo que aprovechó Desperado para volver a ponerse la máscara y conectar la Pinche Loco para derrotar a SHO.

Hiromu Takahashi regresó a su natal a Hachioji para enfrentar a Clark Connors. Hiromu Takahashi buscaba un triunfo, pero Connors lo atacó con rudeza para infligirle daño. Luego continúa acorralando a su oponente con una lluvia de golpes. Pero Takahashi no se amilanó y contraatacó ferozmente. Hacia el final del combate, golpeó a Connors con un sunset flip powerbomb sobre la cuerda superior. Entonces cerró el duelo con una combinació de movimientos letales, incluidos TIME BOMB y TIME BOMB II, y salió triunfante.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 18.05.2025

Esforta Arena Hachioji

1,231 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Nick Wayne [8] venció a Ryusuke Taguchi [6] (6:46) con un Wayne’s World.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ninja Mack [4] venció a Yoshinobu Kanemaru [4] (2:06) por Pinfall.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [4] venció a Titan [6] (5:02) con un UFO Splash.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [6] venció a Kosei Fujita [6] (7:52) con la X EXPRESS.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [4] venció a MAO [6] (8:11) con un Dragon Suplex Hold.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [6] venció a Dragon Dia [6] (11:25) con un Hoverboard Lock.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [4] venció a Robbie Eagles [4] (12:02) con un Bloody Cross.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [6] venció a Francesco Akira [4] (12:10) con la Recientemente II.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [6] venció a SHO [4] (12:24) con la Pinche Loco.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [4] venció a Clark Connors [4] (20:03) con la TIME BOMB II.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [6]

-. Dragon Dia [6]

-. Robbie X [6]

-. Master Wato [6]

-. KUSHIDA [6]

6. Francesco Akira [4]

-. Clark Connors [4]

-. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Hiromu Takahashi [4]

-. Ninja Mack [4]

Grupo B:

1. Nick Wayne [8]

2. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. El Desperado [6]

5. Robbie Eagles [4]

-. MAO [4]

-. SHO [4]

-. YOH [4]

-. Taiji Ishimori [4]

-. Kevin Knight [4]