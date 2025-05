NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 5

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Yoyogi National Stadium Gymnasium para la quinta fecha del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 5

Master Wato enfrentó a Ninja Mack en una batalla intensa, donde Wato inclusó usó una mascara de su rival para confundirlo. Al final, Wato capturó a Mack y lo sometió para sumar dos puntos más.

Taguchi Ryusuke y YOH protagonizaron un enfrentamiento entre dos nativos de Miyagi que hicieron reír a carcajadas al público con su cómica y rápida ofensiva y defensiva. Al final, Taguchi entró directo y se tomó la molestia de bajar sus mallas para cubrir a YOH, rematándolo con una victoria por nocaut.

Yoshinobu Kanemaru lanzó un ataque sorpresa y utilizó un ataque de rodilla para quitarle la movilidad a Francesco Akira. Akira también contraatacó desesperadamente y reaccionó en el momento crucial. Sin embargo, Kanemaru esquivó el castigó y luego lanzó su Whiskey Mist y un candado de cuello para obtener la cuenta de tres.

SHO, quien perdió ante Robbie Eagles en la lucha oficial BOSJ del año pasado, atacó a Eagles cuando entró al ring, pero fue detenido por su second, Hartley Jackson. Sin embargo, SHO continuó luchando ilegalmente y Yujiro Takahashi intervino hacia el final. Robbir Eagles salió de este apuro y lanzó un Hyperion a SHO, pero SHO se defendió con la Torture Tool. Luego lo golpeó con su herramienta de tortura, asegurando la victoria.

En choque entre elementos del BC War Dogs, Clark Connors y Robbie X sostuvieron un recio duelo. Connors avanzó con potencia y luego lanza un ataque con neumáticos, pero X lo esquivó y contraatacó golpeándolo con el neumático. Robbie X continuó luchando bien después de eso, pero Connors logró superar a X EXPRESS y ganar el combate con un No Chaser.

El mexicano Titán cobró venganza de Taiji Ishimori y lo derrotó con un movimiento de sumisión que presentó por primera vez en Japón.

KUSHIDA echó mano de su mayor experiencia para parar en seco la racha triunfadora de Kosei Fujita.

Kevin Knight frenó el buen paso de Nick Wayne y de paso contabilizó sus primeros puntos.

En una dramática pero sorprendente lucha, Dragon Dia se impuso a Hiromu Takahashi. Dia batalló, pero usando una ofensiva dinámica; esquivó a Hiromu-chan Bomber y aplicó un Frankensteiner inverso, para luego rematar con una Reptilian Rana.

El Desperado volvió a la senda del triunfo tras superar el estilo de lucha único de MAO, y la batalla en otra dimensión se intensifica. El público quedó fascinado con los ataques desenfrenados y los feroces canstigos por una gran cantidad de cajas de plástico en el ring. Al final, Desperado desató un vertical drop reverse tiger driver seguido de un poderoso Pinche Loco, derrotando al tenaz MAO.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 17.05.2025

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

1,857 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [4] venció a Ninja Mack [2] (7:05) con un Vendaval.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Ryusuke Taguchi [6] venció a YOH [2] (6:02) con un Dodon.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Yoshinobu Kanemaru [4] venció a Francesco Akira [4] (6:56) con un Inside Cradle.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [4] venció a Robbie Eagles [4] (8:10) con un Shock Arrow.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Clark Connors [4] venció a Robbie X [4] (7:43) con un No Chaser.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Titan [6] venció a Taiji Ishimori [2] (11:13) con la Llave.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [4] venció a Kosei Fujita [6] (14:06) con un Back to the Future.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [2] venció a Nick Wayne [6] (11:08) con un UFO Splash.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Dragon Dia [6] venció a Hiromu Takahashi [2] (12:01) con la Reptilian Rana.

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [4] venció a MAO [4] (23:31) con un Pinche Loco.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [6]

-. Dragon Dia [6]

3. Robbie X [4]

-. Francesco Akira [4]

-. Clark Connors [4]

-. Master Wato [4]

-. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. KUSHIDA [4]

9. Hiromu Takahashi [2]

-. Ninja Mack [2]

Grupo B:

1. Nick Wayne [6]

-. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

4. Robbie Eagles [4]

-. MAO [4]

-. El Desperado [4]

-. SHO [4]

8. YOH [2]

-. Taiji Ishimori [2]

-. Kevin Knight [2]