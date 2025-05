NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 4

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Korakuen Hall para el cuarto día de competencias del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 4

Ryusuke Taguchi y SHO abrieron la jornada, Taguchi entró al ring con un vaso de sake en la boca y persiguió a SHO. En respuesta, HOT entró y atacaron a Taguchi. Éste logró a escapar y tomó un bastón metálico y golpeó a los miembros de HOT hasta que solo quedó SHO y rápidamente lo sometió.

Dragon Dia enfrentó a Clark Connors en su primer duelo individual. Connors abrumó a su rival con poder y rudeza. Sin embargo, Dia escapó del ataque de neumáticos y lanzó un DDDDT en el momento crucial. Connors contrarrestó el ataque con una lanza y se puso en posición para un power slam. Dia respondió con un Reptilian Rana para salvar el combate y obtener la cuenta de tres.

YOH y Kevin Knight se enfrentaron en una lucha entre gladiadores que aún no sumaban punto. Ambos se enzarzaron en una batalla de ida y vuelta en un intento de ganar. En la etapa final, Knight siguió adelante y lanzó un lazo volador desde la segunda cuerda. Sin embargo, YOH esquivó el movimiento y respondió un Dragon Suplex Hold, derribando a Knight. Knight sufrió ligó tres derrotas consecutivas.

KUSHIDA se midió contra Ninja Mack. Éste último realizó sus técnicas aéreas de gran dificultad, y luego llevó a su oponente de rodillas para atacar y defender, provocando rugidos en la arena. Sin embargo, KUSHIDA esquivó la Ninja Bomb y finalmente ganó con Back to the Future.

A continuación, Robbie Eagles chocó contra Nick Wayne. Éste lanzó un ataque sorpresa con un tope, buscando una victoria rápida. Sin embargo, Eagles se recuperó y lanzó una dura ofensiva. Pero en la recta final, Wayne detuvo el movimiento de Eagles con una patada alta y lanzó un poderoso Wayne’s World para ligar su tercera victoria.

Robbie X y Yoshinobu Kanemaru chocaron en una intensa refriega. Kanemaru atacó antes de la campana, apuntando al hombro izquierdo lesionado de X. Pero éste aguantó y en los últimos instante atacó con un decidido handspring stunner, seguido de su letal X EXPRESS para asegurar el resultado.

Siguió un enfrentamiento inusual entre Titan y MAO. En las primeras etapas, MAO, con ventaja física, controló el ritmo con movimientos complicados. Pero Titán no se amilanó contraatacando a velocidad. Tras un vertiginoso intercambio de golpes, Titán finalmente ganó por sumisión con la Llave Immortal, terminando con la racha ganadora de MAO.

Kosei Fujita sigue sumando puntos, esta vez dominando a Master Wato. Este enfrentamiento entre dos luchadores de veintitantos años fue determinado y muy reñido. Conforme transcurrieron los minutos, Wato lanzó un Tsutenkaku. Fujita salió bien librado y esquivó la patada de Wato antes de asestarle una poderosa bofetada. Luego desató un Thrill Ride de Abandon Hope, derribando a Wato quien quedó inerte.

En la semifinal, El Desperado y Taiji Ishimori se reencontraron sobre el ring. Ishimori, había sufrido dos derrotas previas ante Desperado y estaba decidido a vengarse lesionando gravemente el hombro de Desperado. Éste contraatacó, apuntando a la rodilla, y la ofensiva y la defensa cambiaron dramáticamente. Hacia el final del encuentro, Desperado se puso en posición para el Numero Dos, pero Ishimori escapó y lo cubrió con un Jorge Rivera Special, consiguiendo la cuenta de tres y su anhelada venganza.

Para concluir la jornada, Hiromu Takahashi y Francesco Akira sostuvieron una enérgica lucha. Akira, tenía el objetivo de superar a Hiromu por primera vez, pero Hiromu no se inmutó y contraatacó con poderosos castigos. En un momento determinado, Hiromu infligió un daño masivo con una TIME BOMB Avalanch 1.5 y luego continuó con su feroz ataque. Cuando iba por la final TIME BOMB II, pero Akira lo esquivó, agarró el brazo de su oponente y le aplica una llave de estrangulación (una técnica llamada Ground Tarantula), ganando por sumisión. Tras celebrar su victoria, Francesco Akira invitó a Hiromu Takahashi a United Empire, quien no respondió.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 15.05.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,365 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Ryusuke Taguchi [4] venció a SHO [2] (0:05) con un Horizontal Cradle.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Dragon Dia [4] venció a Clark Connors [2] (5:32) con la Reptilian Rana.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [2] venció a Kevin Knight [0] (8:24) con un Dragon Suplex Hold.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [2] venció a Ninja Mack [2] (5:53) con la Back to the Future.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Nick Wayne [6] venció a Robbie Eagles [4] (8:12) con un Wayne’s World.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [4] venció a Yoshinobu Kanemaru [2] (4:12) con la X EXPRESS.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Titan [4] venció a MAO [4] (9:20) con la Llave Immortal.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [6] venció a Master Wato [2] (7:02) con un Thrill Ride.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [2] venció a El Desperado [2] (11:51) con la Jorge Rivera Special.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [4] venció a Hiromu Takahashi [2] (18:17) con la Ground Tarantula.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [6]

2. Dragon Dia [4]

-. Robbie X [4]

-. Francesco Akira [4]

5. Hiromu Takahashi [2]

-. Ninja Mack [2]

-. Clark Connors [2]

-. Master Wato [2]

-. Yoshinobu Kanemaru [2]

-. KUSHIDA [2]

Grupo B:

1. Nick Wayne [6]

2. Robbie Eagles [4]

-. MAO [4]

-. Ryusuke Taguchi [4]

-. Titan [4]

6. El Desperado [2]

-. SHO [2]

-. YOH [2]

-. Taiji Ishimori [2]

10. Kevin Knight [0]