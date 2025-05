Para la tercera fecha del torneo «Best of the Super Jr. 32«, New Japan Pro Wrestling llegó al recinto del tradicional Tokyo Korakuen Hall.

► «Best of the Super Jr. 32» -Día 3

El mexicano Titán consiguió su primera victoria ante Ryusuke Taguchi, contrarrestando sus ataques de cadera. El Inmortal fue contundente con su ofensiva.

Francesco Akira también sumó sus primeros puntos, esta vez pasando ante Ninja Mack.

Robbie Esgles ligó su segundo triunfo, esta vez pasando ante Kevin Knight.

Robbie X contabilizó sus primeras unidades tras dar cuenta de KUSHIDA.

MAO de DDT sigue con buen paso en esta competencia, esta vez logró dominar a Taiji Ishimori para sumar cuatro tantos.

En accidentado duelo, Yoshinobu Kanemaru hizo valer su experiencia para doblegar a Clark Connors.

Con las intervenciones de HOT, SHO logró imponerse a su ex compañero YOH, a quien tundieron.

Siguió un atractivo choque entre Master Wato y Dragon Dia, dos jóvenes talentos con grandes recursos, aunque en esta ocasión el resultado fue favorable para Wato.

Nick Wayne consiguió un gran resultado tras pasar sobre El Desperado, el actual monarca de la categoría.

Cerrando la jornada, Kosei Fujita logró una gran victoria tras imponerse a Hiromu Takahashi, sumando cuatro tantos.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 14.05.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,470 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Titan [2] venció a Ryusuke Taguchi [2] (2:34) con El Shaddai.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [2] venció a Ninja Mack [2] (4:49) con un Fireball.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [4] venció a Kevin Knight [0] (9:21) con un Hyperion.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [2] venció a KUSHIDA [0] (8:51) con la X EXPRESS.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [4] venció a Taiji Ishimori [0] (9:45) con un Osaka Rinkai Upper.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Yoshinobu Kanemaru [2] venció a Clark Connors [2] (3:47) por Countout.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [2] venció a YOH [0] (10:59) con un Shock Arrow.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [2] venció a Dragon Dia [2] (8:20) con la Recientemente II.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Nick Wayne [4] venció a El Desperado [2] (15:01) con un Tiger Destroyer.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [4] venció a Hiromu Takahashi [2] (16:53) con un Thrill Ride.

– Best of the Super Jr. 32- Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [4]

2. Hiromu Takahashi [2]

-. Dragon Dia [2]

-. Ninja Mack [2]

-. Clark Connors [2]

-. Robbie X [2]

-. Master Wato [2]

-. Francesco Akira [2]

-. Yoshinobu Kanemaru [2]

10. KUSHIDA [0]

Grupo B:

1. Nick Wayne [4]

-. Robbie Eagles [4]

-. MAO [4]

4. El Desperado [2]

-. Ryusuke Taguchi [2]

-. Titan [2]

-. SHO [2]

8. Kevin Knight [0]

-. YOH [0]

-. Taiji Ishimori [0]