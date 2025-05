NJPW: «Best of the Super Jr. 32» – Día 2

New Japan Pro Wrestling se trasladó a la Iwanuma City General Gymnasium para la segunda fecha del torneo «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» – Día 2

Las acciones comenzaron con Ninja Mack enfrentando a Robbie X. Tras un intenso duelo aéreo, Mack ganó su primer combate del BOJS tras dominar a Robbie X.

MAO de DDT, quien participa por primera vez, derrotó a Kevin Knight en su ciudad natal, Miyagi, y ganó su primera lucha, resultado que dedicó a los fans de DDT.

Clark Connors, echó mano de un neumático que sacó de abajo del ring para doblegar a Master Wato, sumando sus primeros puntos.

YOH no pudo evitar caer en su primera lucha en Miyagi, su prefectura natal, cuando Robbie Eagles se impuso en un choque técnico.

En el turno principal, RyusukeTaguchi obtuvo una gran victoria sobre Taiji Ishimori en su ciudad natal, Iwanuma, Miyagi, y emocionó a todos con un esperado baile celebrando el resultado.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 11.05.2025

Iwanuma City General Gymnasium (Big Arena)

1,369 Espectadores

1. Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Dragon Dia y Katsuya Murashima (7:41) con un Fireball de Akira sobre Murashima.

2. Nick Wayne y Daiki Nagai vencieron a El Desperado y Shoma Kato (8:01) con un Prodigy Plex de Wayne sobre Kato.

3. Shingo Takagi y Hiromu Takahashi vencieron a Kosei Fujita y Hartley Jackson (7:52) con la Pumping Bomber de Takagi sobre Jackson.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ninja Mack [2] venció a Robbie X [0] (7:48) con la Shuriken Kick.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [2] venció a Kevin Knight [0] (9:34) con una Iai Kick.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Clark Connors [2] venció a Master Wato [0] (10:35) con un No Chaser.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [2] venció a YOH [0] (15:02) con un Ron Miller Special.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Ryusuke Taguchi [2] venció a Taiji Ishimori [0] (16:48) con la Oh My & Garankle Hold.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hiromu Takahashi [2]

-. Dragon Dia [2]

-. Kosei Fujita [2]

-. Ninja Mack [2]

-. Clark Connors [2]

6. Robbie X [0]

-. Master Wato [0]

-. KUSHIDA [0]

-. Francesco Akira [0]

-. Yoshinobu Kanemaru [0]

Grupo B:

1. El Desperado [2]

-. Nick Wayne [2]

-. Ryusuke Taguchi [2]

-. Robbie Eagles [2]

-. MAO [2]

6. Kevin Knight [0]

-. YOH [0]

-. Taiji Ishimori [0]

-. Titan [0]

-. SHO [0]