New Japan Pro Wrestling llegó al Kira Messe Numazu para la fecha once del torneo «Best of the Super Jr. 32«, donde concluyó la actividad del Grupo A.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 11

En trepidante batalla, se midieron Ninja Mack y Dragon Dia. Mack conectó el Ninja Special y Dia conectó las Astro Scissors antes de intentar el DDDDT, pero recibió un Spanish Fly. Ambos intercambiaron combinaciones espectaculares; Mack falló la Ninja Bomb y Dia se preparó para el DDDDT por segunda vez, pero fue atrapado en el aire por la Shuriken Kick para la cuenta de tres.

Aunque ambos luchadores ya estaban fuera de cualquier posibilidad de avanzar, KUSHIDA y Francesco Akira, decidieron terminar su participación de la mejor forma. KUSHIDA dominó los primeros cinco minutos del encuentro, trabajando con fuerza por encima del hombro de Akira antes de que un golpe de hombro desde el borde del ring y un tope con giro lo devolvieran al combate. Akira seguía trabajando desde abajo mientras KUSHIDA buscaba el Hoverboard, pero fue contrarrestado con Speedfire. KUSHIDA bloqueó y contrarrestó la Ground Tarantula y atrapó a Akira con una doble llave de muñeca, pero fue revertido a la Ground Tarantula para la rendición.

Maestro Wato llegó a su último combate contra Yoshinobu Kanemaru con la rodilla derecha lastimadada, y Yoshinobu Kanemaru atacó de inmediato incluso antes de que sonara la campana. Con el árbitro distraído, Kanemaru usó sillas sobre la articulación lastimada de su rival, mientras Wato se mantenía en la lucha. Las intervenciones de Yujiro y SHO dejaron debilitado a Master Wato que no tuvo más remedio que rendirse.

Kosei Fujita se encaminó a un combate decisivo con Clark Connors a una victoria del líder, pero con victorias cruciales en el criterio del desempate sobre Francesco Akira, Master Wato y Hiromu Takahashi. El japonés fue atacado por Connors desde el inicio; un Jeep Flip por fuera, seguido de un tremendo sling contra las sillas en ring side y el propio poste del ring, hizo tambalear a Fujita, y cuando Connors lanzó su fiel neumático a la espalda del miembro de TMDK, parecía que toda esperanza estaba perdida. Fujita entró al ring antes de la cuenta de veinte del árbitro, pero Connors mantuvo el control total con suplexes y slams, manteniendo los intentos de ataque de su joven rival breves y fugaces. Un lazo de pierna y una patada voladora con trampolín finalmente pusieron a Connors en desventaja por primera vez en el combate, y el creciente daño de Clark en la espalda baja fue aprovechado con un medio Boston Crab. Los efectos en ambos hombres eran evidentes, pero fue Fujita quien detuvo el No Chaser con un German Suplex; sin embargo, al intentar el Thrill Ride para rematar, el Trophy Kill fue un contraataque brutalmente efectivo. Connors conectó una lanza a la espalda y levantó de nuevo a Fujita para un No Chaser, y luego una versión rompeespaldas del Trophy Kill. Connors intentó de nuevo lanzar a Fujita, pero fue contrarrestado con un doble pisotón en el aire y luego el Nemos Special para la increíble victoria por sumisión de Fujita.

En la última lucha del grupo, Robbie X y Hiromu Takahashi se midieron en un intenso choque. Hiromu avanzaba con una victoria, en caso contrario, se vería sujeto al criterio de desempate favorable a Fujita. Con la vista puesta en su quinto trofeo, Hiromu comenzó con fuerza contra X, pero se encontró con una plancha del británico y un ataque continuo por fuera. Unas tijeras de Hiromu le dieron la oportunidad a Time Bomb de tomar impulso mientras X estaba de cabeza, y Takahashi conectó una potente patada voladora para mantener la presión. Un doble pisotón desde la cima hizo que X contraatacara, y la adrenalina subía. Sin embargo, Hiromu conectó una Súper Time Bomb aunque sólo logró la cuenta de dos. Un contraataque en una fracción de segundo en un intento de una nueva Time Bomb casi le dio la victoria a X, pero un tremendo panzazo en la esquina mantendría el ritmo; ambos hombres se reiniciaron e intercambiaron antebrazos en el centro del ring antes de que los antebrazos se convirtieran en suplexes alemanes. X preparó para el Xecution, pero fue frendo por un Codebreaker seguido de un Hiromu Chan Bomber Takahashi conectó el Time Bomb 1.5 y buscó el Time Bomb 2, pero X se las arregló para salir airoso y conectó el Xecution dos veces seguidas antes del X Express para la cuenta de tres, con lo que el pase de Kosei Fujita quedó aseguerado.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 27.05.2025

Kira Messe Numazu

668 Espectadores

1. Yota Tsuji y Titan vencieron a Nick Wayne y Daiki Nagai (6:36) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Nagai.

2. Yujiro Takahashi y SHO vencieron a MAO y Shoma Kato (4:18) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Kato.

3. Toru Yano y El Desperado vencieron a Robbie Eagles y Hartley Jackson (7:17) con un Backslide de Yano sobre Jackson.

4. YOH y Tiger Mask vencieron a Taiji Ishimori y Gedo (6:32) con la Anaconda Vice de YOH sobre Gedo.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ninja Mack [8] venció a Dragon Dia [8] (10:10) con la Shuriken Kick.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [10] venció a KUSHIDA [8] (10:46) con la Ground Tarantula.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Yoshinobu Kanemaru [8] venció a Master Wato [10] (8:33) con un Figure-Four Leglock.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [10] venció a Clark Connors [10] (13:32) con la Kami Special.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [8] venció a Hiromu Takahashi [10] (15:54) con la X EXPRESS.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [10] *

2. Hiromu Takahashi [10]

-. Clark Connors [10]

-. Master Wato [10]

-. Francesco Akira [10]

6. Dragon Dia [8]

-. KUSHIDA [8]

-. Robbie X [8]

-. Yoshinobu Kanemaru [8]

-. Ninja Mack [8]

Grupo B:

1. El Desperado [10]

-. MAO [10]

-. YOH [10]

4. Nick Wayne [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Robbie Eagles [8]

-. SHO [8]

8. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. Kevin Knight [6]

* A la final