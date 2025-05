NJPW: «Best of the Super Jr. 32» Día 10

La gira del torneo «Best of the Super Jr. 32» de New Japan Pro Wrestling llegó a su décima fecha de competencias que tuvo lugar en Nagoya.

► «Best of the Super Jr. 32» Día 10

Robbie Eagles ligó su cuarto triunfo, propinando una nueva derrota a Ryusuke Taguchi.

A continuación, Yoshinobu Kanemaru fue derrotado por KUSHIDA a pesar de que el primero usó todas sus triquiñuelas a su alcance.

Haciendo un gran esfuerzo, YOH resistió la poderosa ofensiva de Titán y en el momento crucial YOH conectó un Dragon Suplex seguido de un Direct Drive para llevarse el duelo.

En un combate de ida y vuelta, Dragon Dia consiguió superar al habilidoso Robbie X sumando ocho puntos.

En un duelo dinámico, MAO logró imponerse a Nick Wayne, quien no ha logrado salir de su mala racha. MAO contabilizó diez puntos.

Desplegando su esilo aéreo, Ninja Mack sorprendió a Kosei Fujita, para lograr su tercer triunfo.

SHO consiguió dominar a Taiji Ishimori, luego de las intervenciones de SANADA.

En un accidentado duelo, Clark Connors doblegó a Francesco Akira cuando éste lo golpeó con una silla y fue descalificado.

El Desperado y Kevin Knight protagonizaron la semifinal. Desperado tomó la iniciativa e intentó inmovilizar a su rival atacándolo con rodillazos. Knight realizó un contraataque dinámico; sin embargo, Desperado atacó con determinación y finalmente consiguió su venganza con un Reverse Tiger Driver seguido de la Pinche Loco.

En el cierre de la jornada, Hiromu Takahashi consiguió un gran resultado dominando a Master Wato; igualándolo en puntaje y en la cima del grupo.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 32», 25.05.2025

Port Messe Nagoya Exhibition Hall #2

1,404 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [8] venció a Ryusuke Taguchi [6] (5:58) con la Hyperion.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [8] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (4:20) con un Backslide.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [10] venció a Titan [6] (4:48) con un Direct Drive.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Dragon Dia [8] venció a Robbie X [6] (8:35) con la Huracanrana.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: MAO [10] venció a Nick Wayne [8] (7:41) con un Dick Killer.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ninja Mack [6] venció a Kosei Fujita [8] (9:57) con la Ninja Bomb.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [8] venció a Taiji Ishimori [8] (9:41) por Pinfall.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Clark Connors [10] venció a Francesco Akira [8] (7:15) por DQ.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [10] venció a Kevin Knight [6] (14:26) con la Pinche Loco.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [10] venció a Master Wato [10] (13:34) con la TIME BOMB II.

– Best of the Super Jr. 32 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hiromu Takahashi [10]

-. Clark Connors [10]

-. Master Wato [10]

4. Kosei Fujita [8]

-. Francesco Akira [8]

-. Dragon Dia [8]

-. KUSHIDA [8]

8. Robbie X [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Ninja Mack [6]

Grupo B:

1. El Desperado [10]

-. MAO [10]

-. YOH [10]

4. Nick Wayne [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Robbie Eagles [8]

-. SHO [8]

8. Ryusuke Taguchi [6]

-. Titan [6]

-. Kevin Knight [6]