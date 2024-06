Finalmente quedaron definidos los finalistas del torneo «Best of the Super Jr. 31» de New Japan Pro Wrestling tras la realización de la treceava jornada.

► «Best of the Super Jr. 31» – Día 13

Los ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Shingo Takagi) dominaron a HENARE y Callum Newman de United Empire, como previo a la lucha por el Campeonato de Peso Abierto NEVER entre Takagi y HENARE, quienes al final del duelo se encararon.

Los luchadores sorpresa que apoyaron a Shota Umino fueron el Team NJPW (Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tiger Mask); integraron una asociación poderosa que dio cuenta de House of Torture (Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo).

Llegó el turno de la primera semifinal, donde Taiji Ishimori y TJP se enfrentaron en una fragorosa batalla donde mostraron lo mejor de su arsenal luchístico. TJP planteó una ofensiva, de la que Ishimori escapó para enseguida responder con Bone Lock seguido de un Reverse Bloody Sunday y Bloody Cross para llevarse la victoria. Es la primera vez en seis años que llega a la gran final.

En la gran estelar se midieron El Desperado y DOUKI, dos luchadores que tienen una gran amistad desde el tiempo que estuvieron en México en viaje de preparación. El primero se centró en atacar con el poder de sus rodillas, mientras DOUKI se lanzó sobre su cuello. La batalla se tornó ríspida, DOUKI intentó varias veces su Suplex de la Luna, que Despy evadió hábilmente y esperó el momento oportuno para capturarlo y finiquitar la lucha con la Pinche Loco. Desperado consiguió una tenaz victoria y avanzó a la instancia final por tercera vez en dos años.

Para cerrar la función, Desperado e Ishimori se encararon, como anuncio a lo que puede pasar en la gran final.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 31», 03.06.2024

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,483 Espectadores

1. HAYATA, Ninja Mack y Blake Christian vencieron a KUSHIDA, Kevin Knight y Shoma Kato (5:58) con un Modified Armlock de HAYATA sobre Kato.

2. Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita derrotaron a Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo (1:07) con un O’Connor Bridge de Fujita sobre Connors.

3. Great-O-Khan y Jeff Cobb vencieron a Yuya Uemura y TAKA Michinoku (8:56) con la Tour of the Island de Cobb sobre TAKA.

4. Yota Tsuji, Hiromu Takahashi, BUSHI y Titan derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Oleg Boltin y Dragon Dia (7:48) con un Marlow Crush de Tsuji sobre Yano.

5. Tetsuya Naito y Shingo Takagi vencieron a HENARE y Callum Newman (8:47) con un Corriendo-Style Destino de Naito sobre Newman.

6. Shota Umino, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tiger Mask derrotaron a Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (8:27) con un Death Rider de Umino sobre Togo.

7. Best of the Super Jr. – Semifinal: Taiji Ishimori venció a TJP (19:37) con un Bloody Cross.

8. Best of the Super Jr. – Semifinal: El Desperado derrotó a DOUKI (22:28) con la Pinche Loco