La penúltima y onceava fecha del “Best of the Super Jr. 30” llevó al elenco de New Japan Pro Wrestling al Yoyogi National Stadium Gymnasium, para la celebración de la ronda semifinal.

► “Best of the Super Jr. 30” Master Wato y Titán a la final

Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi y Yoshinobu Kanemaru) consiguieron un importante resultado ante Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi Tetsuya Naito) a quienes superaron en una rápida batalla.

En la primera semifinal del BOJS 30, Master Wato tuvo uno de los mejores combates individuales de su carrera al vencer a Mike Bailey. Las patadas de Speedball fueron increíbles, en particular sus patadas laterales a la cara de Wato. Pero éste respondió con ataques a los brazos y algunos intentos de sumisión. Tras de recibir un aluvión de patadas, Wato salió de la esquina con una patada giratoria para enseguida capturar a su oponente y conectar el Tsutenkaku German Suplex Hold con el que selló su victoria y el pase a la final.

Tanto Wato como Titan terminaron segundos en su grupo y para ambos es su cuarta participación en un BOSJ.

En el turno principal y segunda semifinal del torneo, el mexicano Titán hizo la hombrada al imponerse en un duelo muy reñido contra El Desperado. A pesar de que en el curso de la refriega Titán se lastimó la rodilla cuando intento doble pisotón y Desperado se apartó, el mexicano logró reponerse y sometió al japonés con la Llave Inmortal.

Tras la lucha, Master Wato subió al ring y encaró a Titán, augurando una trepidante final. Esta es la primer ocasión en 25 años que un mexicano llega a la final de esta prestigiosa competencia. El anterior fue Dr. Wagner Jr. quien en 1998 disputó la gran final del BOSJ V ante Koji Kanemoto.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 26.05.2023

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

Asistencia: 1,330 Espectadores

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Clark Connors y Gedo (6:47) con un O’Connor Bridge de Fujita sobre Gedo.

2. Great-O-Khan y Aaron Henare derrotaron a Toru Yano y Tomoaki Honma (4:58) cuando O-Khan colocó espaldas planas a Honma tras un Imperial Drop.

3. TJP, Francesco Akira y Dan Moloney vencieron a KUSHIDA, Kevin Knight y Ryusuke Taguchi (8:28) cuando Akira colocó espaldas planas a Taguchi tras la 2/2.

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (8:45) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Togo tras un Shoto.

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii vencieron a Shota Umino, Oskar Leube y Oleg Boltin (9:26) con un Crab Hold de Ishii sobre Leube.

6. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI (7:53) con un Skull End de SANADA sobre BUSHI.

7. Best of the Super Jr. – Semifinal: Master Wato venció a Mike Bailey (16:43) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

8. Best of the Super Jr. – Semifinal: Titan derrotó a El Desperado (21:44) con la Llave Immortal.