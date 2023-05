El Ota City General Gymnasium fue el escenario para el gran cierre del torneo “Best of the Super Jr. 30” de New Japan Pro Wrestling.

►”Best of the Super Jr. 30″

CHAOS (Hirooki Goto, Toru Yano y YOSHI-HASHI) chocaron ante House Of Torture (EVIL, SHO y Yujiro Takahashi) en un duelo que finalizó sin decisión luego de que EVIL y Yujiro metieron a United Empire (Henare y Great O-Khan) al ring. Éstos últimos pidieron ser incluidos en la lucha por el vacante cetro de parejas en “Dominion”.

En enfrentamiento de cuartetas, Strong Style (El Desperado y Ren Narita), Mike Bailey y Shota Umino dieron cuenta de CHAOS (Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii), Hiroshi Tanahashi y Ryusuke Taguchi. Tras el encuentro, Umino encaró a Okada, Tanahashi e Ishii y lanzó su desafío por el Campeonato de Tercias NEVER, junto al Blackpool Combat Club, representado por Jon Moxley y Claudio Castagnoli. El combate se efectuará en “Dominion”.

Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito) superó a Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi y Yoshinobu Kanemaru). Las dos facciones intensificaron sus ataques, aumentando su rivalidad.

En el turno estelar, se realizó la gran final del torneo “Best of the Super Jr. 30”. Master Wato y Titán sostuvieron un recio y nivelado encuentro, que estuvo enmarcado por un gran apoyo por parte de los aficionados. Titán tomó la delantera con una serie de sumisiones a las piernas, estrategia de Wato revirtió con ataque aéreo. Titán resistió y respondió con espectaculares lances y remates de poder. Wato intentó un Indian Deathlock, pero Titán respondió con la Llave Inmortal pero no alcanzó a tensar los brazos, por lo que el japonés logró asir la cuerda. A continuación Wato atrapó a Titán con un O’Connor Roll seguido del Tsutenkaku, pero Titán se liberó con el impulso de sus piernas. El mexicano intentó la Mística, pero Wato pudo liberarse y Titán contraatacó con una serie de patadas para enseguida intentar conectar la Llave Inmortal, pero Wato se liberó con un Roll Up para regresar con una Hurricane Kick y capturar al aturdido Titán con el Tsutenkaku, seguido de la Recientemente II para asegurar el triunfo y llevarse el torneo. Tras la celebración, Hiromu Takahashi subió al ring para encarar a Master Wato, quien lanzó su desafío por el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 28.05.2023

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 3,132 Espectadores

1. Togi Makabe y Oleg Boltin vencieron a Yuto Nakashima y Oskar Leube (6:37) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Leube.

2. Clark Connors derrotó a Ryohei Oiwa (5:18) con un No Chaser.

3. YOH y Lio Rush vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita (6:37) con la Final Hour de Rush sobre Fujita.

4. Great-O-Khan, Aaron Henare, TJP, Francesco Akira y Dan Moloney derrotaron a Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, KUSHIDA y Kevin Knight (12:50) con un Streets of Rage deHenare sobre Tenzan.

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO – finalizó sin decisión (9:07).

6. Shota Umino, Ren Narita, El Desperado y Mike Bailey vencieron a Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Ryusuke Taguchi (12:47) con un Cobra Twist de Narita sobre Taguchi.

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (11:52) con una Destino de Naito sobre DOUKI.

8. Best of the Super Jr. – Final: Master Wato venció a Titan (24:48) con la Recientemente II.