NJPW: “Best of the Super Jr. 30” Inicia el torneo

Dio inicio el torneo “Best of the Super Jr. 30” de New Japan Pro Wrestling desde el Tokyo Korakuen Hall.

► “Best of the Super Jr. 30”

Los mejores veinte pesos junior del orbe comenzaron su participación con el arranque de las actividades de la fase de grupos.

Clark Connors cumplió su amenaza y no tuvo contemplaciones con Kevin Knight, a quien aniquiló en nueve minutos.

A pesar de que Ryusuke Taguchi dijo que sostendría luchas serias, no pudo evitar tener algunos momentos chuscos en el curso de su encuentro contra Taiji Ishimori con quien finalmente cayó.

Dan Moloney tuvo un excelente debut superando al de LIJ, BUSHI .

Desafortunado resultó el retorno de KUSHIDA al BOSJ, quien cayó sorpresivamente ante DOUKI.

Master Wato comenzó la competencia propinando un descalabro a Francesco Akira.

Lio Rush dio cuenta de SHO en un accidentado combate donde intervino EVIL a favor de SHO.

Robbie Eagles se mostró dominante en su confrontación contra YOH.

El Inmortal Titán comenzó su participación con pie derecho al doblegar a TJP en una vertiginosa batalla donde los ataque aéreos del mexicano fueron más letales.

La actividad del Grupo B cerró con la victoria de Yoshinobu Kanemaru sobre El Desperado. Es la primera ocasión que ambos gladiadores se medían tras la disolución de Suzuki Army.

El último encuentro de la jornada, fue el que sostuvieron Hiromu Takahashi y el debutante Mike Bailey. Takahashi tomó la iniciativa con una furiosa ofensiva, pero Bailey reaccionó con celeridad y castigos contundentes, hasta que sometió al monarca con una Ultima Weapon.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 12.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,401 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Clark Connors [2] venció a Kevin Knight [0] (9:20) con la No Chaser.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Taiji Ishimori [2] derrotó a Ryusuke Taguchi [0] (3:54) con un Bone Lock.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Dan Moloney [2] venció a BUSHI [0] (7:12) con la Dorilla Killer.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: DOUKI [2] derrotó a KUSHIDA [0] (8:32) con un Jorge Rivera Special.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [2] venció a Francesco Akira [0] (7:20) con la Recientemente II.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [2] derrotó a SHO [0] (4:20) con la Final Hour.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [2] venció a YOH [0] (13:06) con un Trigger.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [2] derrotó a TJP [0] (11:12) con la Llave Immortal.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [2] venció a El Desperado [0] (14:01) con un Figure-Four Leglock.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [2] derrotó a Hiromu Takahashi [0] (16:40) con la Ultima Weapon.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Mike Bailey [2]

-. Titan [2]

-. Lio Rush [2]

-. DOUKI [2]

-. Taiji Ishimori [2]

6. KUSHIDA [0]

-. Ryusuke Taguchi [0]

-. Hiromu Takahashi [0]

-. TJP [0]

-. SHO [0]

Grupo B:

1. Master Wato [2]

-. Yoshinobu Kanemaru [2]

-. Robbie Eagles [2]

-. Dan Moloney [2]

-. Clark Connors [2]

6. El Desperado [0]

-. YOH [0]

-. Kevin Knight [0]

-. BUSHI [0]

-. Francesco Akira [0]