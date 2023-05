NJPW: “Best of the Super Jr. 30” Día 6

Desde el Iwate Prefectural Gymnasium, New Japan Pro Wrestling llevó a cabo la sexta jornada del torneo “Best of the Super Jr. 30”.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 6

Mike Bailey logró su quinto resultado favorable al dominar a DOUKI. De esta forma, se fue a la cima del Grupo A.

Finalmente, BUSHI consiguió sus primeros puntos tras superar a Yoshinobu Kanemaru.

TJP sumó ocho puntos tras dar cuenta de Ryusuke Taguchi, que se queda al fondo de la tabla.

Kevin Knight castigó a Dan Moloney, propinándoles su cuarto descalabro.

SHO le pidió a Ishimori que lo dejara ganar y éste pareció aceptar porque ambos dejaron el ring, pero esto fue un engaño. SHO regresó corriendo al ring mientras EVIL sujetaba a Ishimori e inició la cuenta de veinte. Ishimori entró a tiempo y la lucha comenzó. Cuando SHO intentaba el Snake Bite, EVIL lo golpeaba con una toalla. En medio del desorden, SHO llevó a Ishimori al toque de espaldas. Tras los reclamos de Ishimori, los tres se reconciliaron.

Siguió una recia batalla entre El Desperado y Clark Connors, donde se tundieron con todo. El enmascarado cerró con fuertes castigos para salir avante.

Titán logró su cuarto triunfo al pasar sobre Lio Rush en una vertiginosa contienda.

YOH sigue con su racha ganadora, esta vez pasó sobre Francesco Akira.

Otro caótico choque fue el que sostuvieron Hiromu Takahashi y KUSHIDA, donde la definición se dio cuando la cuenta los sorprendió fuera del ring y sólo Takahashi logró regresar a tiempo.

Master Wato se esforzó al máximo para pasar sobre Robbie Eagles. La batalla fue intensa y los dos mostraron lo mejor de sus habilidades, pero Wato mostró tezón para llevarse su cuarto resultado positivo.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 18.05.2023

Iwate Prefectural Gymnasium

Asistencia: 1,004 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A:[/B] Mike Bailey [10] venció a DOUKI [4] (9:47) con la Ultima Weapon.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: BUSHI [2] derrotó a Yoshinobu Kanemaru [4] (1:46) con la MX.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: TJP [8] venció a Ryusuke Taguchi [0] (10:44) con un Pinoy Sretch.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [6] derrotó a Dan Moloney [4] (8:15) con un Spike DDT.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: SHO [4] venció a Taiji Ishimori [8] (5:48) con un Schoolboy.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [8] derrotó a Clark Connors [6] (12:21) con la Escalera.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [8] venció a Lio Rush [8] (10:23) con un Diving Foot Stomp.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [8] derrotó a Francesco Akira [6] (1:34) con un Five Star Clutch.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [8] venció a KUSHIDA [2] (16:06) por conteo fuera.

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [8] derrotó a Robbie Eagles [8] (19:37) con un German Suplex Hold.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Mike Bailey [10]

2. Lio Rush [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Titan [8]

-. Hiromu Takahashi [8]

-. TJP [8]

7. DOUKI [4]

-. SHO [4]

9. KUSHIDA [2]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles [8]

-. El Desperado [8]

-. YOH [8]

-. Master Wato [8]

5. Clark Connors [6]

-. Francesco Akira [6]

-. Kevin Knight [6]

8. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Dan Moloney [4]

10. BUSHI [2]