Desde el Nagano Prefectural Budokan, New Japan Pro Wrestling presentó la segunda jornada del torneo “Best of the Super Jr. 30”.

► “Best of the Super Jr 30” Día 2

La mala fortuna persigue a KUSHIDA quien sufrió su segundo descalabro, esta vez ante TJP, quien logró su primer resultado positivo.

Yoshinobu Kamenaru logó su segundo triunfo, superando a Dan Moloney en casi seis minutos de acciones.

Lio Rush se mostró implacable ante Ryusuke Taguchi, contabilizando cuatro tantos.

Robbie Eagles sigue con paso firme asegurando su segunda victoria ante Clark Connors.

Mike Bailey no tuvo problemas para asegurar su segundo resultado positivo tras someter a SHO a pesar de los ataques ilegales de éste y EVIL.

Francesco Akira dio cuenta de Kevin Knight cobrando venganza por perder el cetro de parejas junior ante JET SETTERS a finales de abril.

El experimentado Taiji Ishimori sumó cuatro unidades tras ataque certeros contra el mexicano Titán, quien sufrió su primer tropiezo en la competencia.

El Desperado no tuvo contemplaciones ante BUSHI sumando sus primeros dos tantos.

Hiromu Takahashi se repuso de su tropiezo de la fecha 1 sometiendo a DOUKI tras una vertiginosa reyerta.

Cerrando la jornada, YOH logró un importante resultado ante Master Wato, que el permitió sus primeras dos unidades.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 13.05.2023

Nagano Prefectural Budokan

Asitencia: 702 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A: TJP [2] venció a KUSHIDA [0] (9:27) con un Small Package.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [4] derrotó a Dan Moloney [2] (5:42) con una Figure-Four Leglock.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [4] venció a Ryusuke Taguchi [0] (5:19) con la Final Hour.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [4] derrotó a Clark Connors [2] (5:57) por Pinfall.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [4] venció a SHO [0] (12:10) con la Ultima Weapon.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Francesco Akira [2] derrotó a Kevin Knight [0] (8:40) con un Fireball.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Taiji Ishimori [4] venció a Titan [2] (9:24) con un Bone Lock.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [2] derrotó a BUSHI [0] (8:54) con la El es Claro.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [2] venció a DOUKI [2] (12:52) con la TIME BOMB.

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [2] derrotó a Master Wato [2] (18:12) con un DIRECT DRIVE

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial:

Grupo A :

1. Mike Bailey [4]

-. Lio Rush [4]

-. Taiji Ishimori [4]

4. DOUKI [2]

-. Titan [2]

-. Hiromu Takahashi [2]

7. TJP [2]

-. Ryusuke Taguchi [0]

-. KUSHIDA [0]

-. SHO [0]