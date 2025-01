New Japan Pro Wrestling retornó al recinto del San José Civic, en California para «Battle in the Valley 2025«, primer show del presente año que ofrece en territorio estadounidense.

► «Battle in the Valley 2025»

En un cambio del orden de las luchas, Gabe Kidd y Tomohiro Ishii se midieron por el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG en una recia batalla donde los dos combatientes se exigieron a fondo, transcurriendo los treinta minutos pactados, por lo que se decretó un justo empate y Kidd retuvo su cinturón por sexta vez. A continuación, volvió a desafiar a Ishii para Windy City Riot, para poner punto final a este encono.

The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) concretaron la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG dominando a Roppongi ReVice (Rocky Romero y YOH).

En otro reñido combate, El Phantasmo y Jeff Cobb se enfrentaron por el Campeonato de la TV NJPW World, pero dada la intesidad de las acciones, se trasladaron fuera del ring y la cuenta los sorprendió por lo que ELP retuvo su cetro.

Hiromu Takahashi formó equipo con Mayu Iwatani y Yuka Sakazaki para enfrentar a Sumie Sakai, EVIL y SHO. Éstos últimos involucraron en una lucha sin ley desde el principio, pero en la recta final, el equipo de Hiromu eliminó a HOT con un furioso ataque. Luego realizó un último movimiento especial sobre Sakai, y Hiromu finalmente consiguió someterla con TIME BOMB. A continuación se llevó a cabo la ceremonia oficial de retiro y Sakai se despidió de sus 28 años de carrera profesional.

KonosukeTakeshita defendió por segunda vez el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante KUSHIDA, oponente que el mismo nominó. A pesar de que el retador usó una variedad de técnicas no pudo ante el poderío y contundencia del monarca quien finiquitó el duelo con su poderoso codazo Raging Fire. Tras la lucha, Takeshita lanzó un reto para que Hiroshi Tanahashi sea su oponente para el 11 de abril en Chicago, en la última lucha de Tanahashi en Estados Unidos.

En el turno semifinal, Zack Sabre Jr. volvió a chocar contra el mexicano Hechicero en un duelo individual especial. Ambos hombres, que el año pasado obtuvieron una victoria y una derrota en individuales, y en esta tercera batalla, cautivaron a la audiencia con un sofisticado intercambio de técnicas conjuntas. Cuando la lucha llegó a su clímax, Sabre intentó un Zack Driver y Hechicero acertó el Conjuro, pero no fue el factor decisivo. Al final, Sabre ganó la agitada batalla con un Jacknife Hold.

En el turno principal, El Desperado respondió al desafío que hizo Taiji Ishimori y aseguró defender por primera ocasión el Campeonato de Peso Jr. IWGP en su quinto reinado. Cabe destacar la gran determinación de Desperado en resistir toda la artillería de Ishimori y ser certero en el momento preciso.



Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE IN THE VALLEY», 11.01.2025

San Jose Civic, California, Estados Unidos

Asistencia: 1,814 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: Zane Jay venció a Viento (6:23) con un Crab Hold.

0. Shane Haste y Bad Dude Tito vencieron a Fred Rosser y Matt Vandagriff (10:23) con un Ride the Lightning de Tito sobre Rosser.

1. STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Tomohiro Ishii – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00) Kidd retuvo el título

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs y Jorel Nelson (c) vencieron a YOH y Rocky Romero (11:21) cuando Nelson colocó espaldas planas a Romero defendiendo el título.

3. Elimination Match: Maika, Mina Shirakawa, HANAKO y Viva Van vencieron a AZM, Anna Jay, Trish Adora y Johnnie Robbie (13:37). HANAKO eliminó a Robbie con un JP Coaster (5:25). AZM eliminó a HANAKO con la Azumi Sushi (6:29). Jay eliminó a Van con una Queen Slayer (7:28). Shirakawa eliminó a Adora lanzándola por encima de la tercera cuerda (8:39). Shirakawa y AZM cayeron por encima de la tercera cuerda (10:58). Maika eliminó a Jay lanzándola por encima de la tercera cuerda (13:37).

4. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. Jeff Cobb – finalizó en doble conteo fuera (10:40). ELP retuvo su título

5. Sumie Sakai Retirement Match: Hiromu Takahashi, Mayu Iwatani y Yuka Sakazaki vencieron a «King of Darkness» EVIL, SHO y Sumie Sakai (10:23) con la TIME BOMB de Takahashi sobre Sakai.

6. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a KUSHIDA (15:08) con un Raging Fire defendiendo el título

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. venció a Hechicero (23:43) con un Jackknife Hold.

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a Taiji Ishimori (20:44) con un Vertical Drop Reverse Tiger Driver -> Pince Loco defendiendo el título