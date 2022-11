NJPW: «Battle Autumn 2022» Inicia la segunda ronda

Fue durante la décima jornada de la gira «Battle Autumn 2022» de NJPW, cuando dio comienzo la segunda ronda del torneo por el Campeonato de la TV NJPW World.

► «Battle Autumn 2022» – Round 2

Previo a esos duelos, Tetsuya Naito y SANADA de Los Ingobernables de Japón se impusieron en una batalla de parejas ante KENTA y Gedo del Bullet Club.

YOSHI-HASHI y EVIL se confrontaron en el primer combate de la ronda dos. Luego de luchar varias veces por el cetro NEVER de tercias, ahora se medían de forma individual. Dick Togo intervino en varias ocasiones en favor de EVIL y aunque YOSHI-HASHI resistió lo más que pudo, cuando se golpeó en una esquina desprotegida del ring, ya no pudo reaccionar a la EVIL de su rival y cayó.

Cerrando la jornada, Zack Sabre Jr. se impuso en el primer duelo individual contra David Finlay. La mayor experiencia de Sabre fue fundamental, ya que centró sus ataques a las extremidades superiores hasta que logró someterlo con un Jackknife Hold.

Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE AUTUMN 2022», 27.10.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 700 Espectadores

1. Aaron Henare venció a Ryohei Oiwa (7:43) con un Rampage.

2. Toru Yano y Tomohiro Ishii derrotaron a Ren Narita y Yuto Nakashima (8:37) con un Crab Hold de Ishii sobre Nakashima.

3. Great-O-Khan y Jeff Cobb vencieron a Togi Makabe y Tomoaki Honma (10:08) con la Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

4. Hiromu Takahashi, BUSHI y Titan derrotaron a TJP, Francesco Akira y Gideon Grey (9:08) cuando Titan colocó espaldas planas a Grey tras un Angel Immortal.

5. Hiroshi Tanahshi, Hikuleo, Master Wato y Alex Zayne vencieron a Taichi, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y TAKA Michinoku (9:03) con un Vendaval de Wato sobre TAKA.

6. Tetsuya Naito y SANADA derrotaron a KENTA y Gedo (11:27) con un Jackknife Hold de Naito sobre Gedo.

7. NJPW WORLD TV Title Tournament – Round 2: «King of Darkness» EVIL venció a YOSHI-HASHI (11:48) con un EVIL.

8. NJPW WORLD TV Title Tournament – Round 2: Zack Sabre Jr. derrotó a David Finlay (13:03) con un Jackknife Hold.