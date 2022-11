NJPW: «Battle Autumn 2022» HOT retiene título

New Japan Pro Wrestling llegó a Aomori como parte de la gira «Battle Autumn 2022″.

► «Battle Autumn 2022»

En confrontación de parejas, SANADA y Hiromu Takahashi dieron cuenta de Tomoaki Honma y Master Wato. La definición se dio cuando SANADA castigó a Honma.

En el turno semifinal, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, BUSHI y Titán) volvieron a establecer su dominio sobre United Empire (TJP, Francesco Akira y Gideon Grey.

House of Torture (EVIL, SHO y Yujiro Takahashi) defendieron por primera ocasión el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, dominando a Hiroshi Tanahashi, Hikuleo y Ryusuke Taguchi.

Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE AUTUMN 2022», 23.10.2022

New Aomori Prefectural Sports Park Maeda Arena Main Arena

Asistencia: 1,530 Espectadores

1. DOUKI venció a Kosei Fujita (7:23) con un Italian Stretch No.32.

2. Zack Sabre Jr. Y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Alex Zayne y Yuto Nakashima (8:27) con un Figure-Four de Kanemaru sobre .

3. Great-O-Khan, Jeff Cobb y Aaron Henare vencieron a Togi Makabe, Toru Yano y Ryohei Oiwa (10:30) con un Rampage de Henare sobre Oiwa.

4. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI derrotaron a David Finlay, Tiger Mask y Ren Narita (9:28) con la Karma de YOSHI-HASHI sobre Tiger.

5. Taichi, El Desperado y TAKA Michinoku vencieron a KENTA, Taiji Ishimori y Gedo (10:03) con un Yokozuna-Style Counter Elbow de Taichi sobre Gedo.

6. SANADA y Hiromu Takahashi derrotaron a Tomoaki Honma y Master Wato (11:26) con un Skull End de SANADA sobre Honma.

7. Tetsuya Naito, BUSHI y Titan vencieron a TJP, Francesco Akira y Gideon Grey (9:26) cuando BUSHI colocó espaldas planas a Grey con un Angel Immortal.

8. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO (c) derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Hikuleo y Ryusuke Taguchi (21:40) con un Shock Arrow de SHO sobre Taguchi defendiendo el título.