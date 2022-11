NJPW: «Autumn Action» Día 3 Takagi se presenta

La tercera parte de «Autumn Action» se trasmitió durante la emisión 112 del programa semanal NJPW Strong con tres combates más.

► «Autumn Action» Día 3

En el partido inaugural, Jorel Nelson y Royce Isaacs del West Coast Wrecking Crew dieron muestra de su labor como equipo para superar a JaKob Austin Young y Greg Sharpe. Nelson se encargó de definir la contienda y como equipo levantaron la mano para mejores oportunidades.

En un intento por saldar la rivalidad que sostienen, Yuya Uemura y Christopher Daniels finalmente se enfrentaron en un combate en mano a mano luego de la traición vivida hace unas semanas.

Uemura se lanzó al ataque incluso antes del toque de la campana, desatándose la violencia. Pero Daniels respondió con dureza y castigos de un alto nivel técnico. Pero Uemura resistió y en los momentos finales revirtió el dominio de Daniesl y lo rindió con un Cradle. Esta enemistad está lejos de terminar.

Shingo Takagi hizo su primera aparición en NJPW Strong y se presentó en la batalla estelar enfrentando a Rocky Romero, quien se ha tomado la misión de defender todo lo relacionado a la submarca en Estados Unidos. Aunque Romero atacó con todo su arsenal, la mayor constitución física de Takagi fue fundamental para que se llevara el triunfo con un Last of the Dragon.

Los resultados completos son:

NJPW «AUTUMN ACTION», 22.10.2022 Sam’s Town Live, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Asistencia: 702 Espectadores

1. Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Jakob Austin Young y Greg Sharpe (6:01) con un Who Do You Love? de Nelson sobre Sharpe.

2. Yuya Uemura derrotó a Christopher Daniels (9:48) con un Cradle.

3. Shingo Takagi venció a Rocky Romero (15:49) con un Last of the Dragon.