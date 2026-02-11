NJPW: Andrade vence a Gabe Kidd y es retador de Yota Tsuji

El luchador mexicano de AEW, Andrade el Ídolo, se llevó el triunfo en su lucha en el evento «The New Beginning in Osaka» de New Japan Pro Wrestling.

► Andrade el Ídolo salió victorioso

Andrade tuvo una aparición especial en la empresa del león luego de luchar en Wrestle Kingdom 20. En esta ocasión enfrentó en mano a mano a Gabe Kidd.

Esta fue una lucha muy reñida, ya que además estaba en juego la oportunidad para retar a Yota Tsuji por el Campeonato Global de Peso Completo para el evento «The New Beginning USA» en Trenton, Nueva Jersey, para el 22 de febrero.

El combate fue intenso, con ambos gladiadores castigándose con todo, pero Andrade fue muy inteligente en los momentos finales y logró golpear a Kidd con un codazo y conectó con el DM para obtener la victoria.

Más tarde, luego de que Yota Tsuji defendiera el Campeonato de Peso Completo IWGP y se encontraba en la conferencia de prensa ante los medios, Andrade apareció para encarar a Yota y decirle que él iba por el cinturón Global y no por el hombre. Que la cita ya estaba pactada y lo vería en Trenton.

Andrade luchará contra Hangman Page este fin de semana en el Grand Slam Australia, buscando una oportunidad para contender por el Campeonato Mundial AEW contra MJF para marzo.