NJPW se encuentra lista para Wrestle Kingdom 14, el espectacular evento anual con el que la empresa del León abre sus actividades de 2020 y que por primera ocasión será dividida en dos funciones.

Los ojos del mundo estarán centrados en todo lo que se desarrollará en el Tokyo Dome. Los últimos reportes señalan que los boletos están agotados para las dos fechas, los cual es un buen augurio de lo que podemos esperar.

Wrestle Kingdom 14 se podrá en vivo ver a través de NJPW World, el servicio de streaming de NJPW, con opciones para comentarios en inglés y japonés.

Para el día 1, los horarios son:

02:00 am CDMX, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

03:00 am Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Estados Unidos EST.

04.00 am Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

05:00 am Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil DF.

09:00 am España.

Pero no demoremos más y vamos a los…

Análisis y Predicciones – Día 1

0. Stardom Offer Match: Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki vs. Hana Kimura y Giulia

El primer día tendremos un amplio cartel de once luchas que comienza con el duelo no transmitido de las luchadoras de Stardom. Iwatani y Hoshiki son las actuales monarcas individuales y se espera establezcan dominio sobre Hana Kimura y Giulia, dos jóvenes en ascenso que pueden hacerlas sufrir en el curso de la reyerta.

Predicción: Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki

0. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji y Yuya Uemura vs. Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin

La gran presentación de los Young Lions de los Dojos de NJPW y de Los Ángeles, complementados con dos elementos de experiencia. Considerando que sigue la expansión estadounidense con Katsuyori Shibata al frente, será los de LA Dojo quienes se proclamen ganadores.

Predicción: Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin

0. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata y Manabu Nakanishi

Considerado uno de los combates complementarios pero siempre será una delicia ver a los cuatro gladiadores más veteranos de la empresa. Recientemente, Nagata renovó contrato, sin embargo, TenKoji pueden salir inspirados y resultar victoriosos.

Predicción: Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima

1. Jushin Thunder Liger Retirement Match I: Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami , Great Sasuke y Tiger Mask con El Samurai vs. Naoki Sano, Shinjiro Otani , Tatsuhito Takaiwa y Ryusuke Taguchi con Kuniaki Kobayashi

Éste es el duelo que abre el programa oficial y es sin duda un gran acierto, involucrando a los aficionados en un choque que despertará la emoción y la nostalgia. Liger se encuentra en la recta final de una productiva carrera luchística y estar acompañado de amigos y contemporáneos será sin igual.

Predicción: Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami , Great Sasuke y Tiger Mask con El Samurai

2. Special Eight Man Tag Match: «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado

Los Ingobernables de Japón y Suzuki Army han mantenido una intensa rivalidad en lo que va del año. Es además el preludio del combate de Sabre y SANADA. Fuera de eso no habrá más de lo que hemos visto en las luchas entre ambos grupos; quien gane podría ser indicativo de lo que ocurra en la noche 2.

Predicción: Los Ingobernables de Japón

3. Special Eight Man Tag Match: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano y YOSHI-HASHI vs. KENTA, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

Otra lucha de agrupaciones (CHAOS contra Bullet Club) que es complementaria y calienta el duelo de KENTA y Goto del día siguiente.

Predicción: CHAOS

4. IWGP Tag Team Title: Tama Tonga y Tanga Loa (c) vs. Juice Robinson y David Finlay

FinJuice cobran su derecho a retar por ser ganadores de torneo «World Tag League 2019». Frente si tienen a Guerrillas of Destiny, quienes se han afianzado con el título por mucho, aunque quizá sea momento de un cambio y Robinson y Finlay tienen justamente esa energía para renovar una división que se ha tornado sombría.

Predicción: Juice Robinson y David Finlay

5. IWGP US Heavyweight Title, Texas Death Match: Lance Archer (c) vs. Jon Moxley

En una modalidad inusual, Lance Archer y Jon Moxley chocarán por el Campeonato de Peso Completo de Los Estados Unidos. Mox llega a sacarse la espina por perder el título por ausencia debido al tifón Habibis. Archer entró como retador emergente y se llevó el cinturón.

Resultará una lucha interesante, ya que Archer ha tenido un impulso impresionante desde el G1 Climax, mientras que Mox no tiene nada que perder.

Predicción: Quisiera que fuera Archer pero será Moxley

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Hiromu Takahashi

Uno de los duelos más esperados, por ser el retorno apabullante de Takahashi. Ospreay mantuvo avante a la división junior durante 2019, pero es claro su objetivo de subir a la división de peso completo. Con esto, Takahashi tiene todo para recuperar el cetro que nunca perdió y posicionarse como el hombre más importante en la categoría de los ligeros.

Predicción: Hiromu Takahashi

7. IWGP Intercontinental Title: Jay White (c) vs. Tetsuya Naito

Con esta lucha se abre el camino por el Double Gold Dash. Tetsuya Naito fue el primero en manifestar la idea de ser doble campeón y es el hombre que viene por su revancha. Pero tiene frente sí a un hombre impredecible y sorprendente, White, que no puede quedar descartado y no sería improbable que se impusiera. White es el único que se interpone entre Naito y su gran sueño.

Predicción: Tetsuya Naito

8. IWGP Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. Kota Ibushi

Este es el evento estelar, pero que tendrá grandes implicaciones para el día siguiente y para el futuro de la empresa. Okada ha sido la máxima estrella de NJPW que ha ganado todo desde que retornó en 2012. En tanto, Ibushi, quien optó por afianzarse con NJPW en vez de salir de Japón, ha tenido un ascenso lento.

Con el Double Gold Dash de por medio, que debe ser la majestuosa culminación del segundo día del Wrestle Kingdom 14, resulta más viable que Rainmaker sea el hombre que gane y avance a esa lucha final.

Predicción: Kazuchika Okada

Para el día 2, los horarios son:

00:00 am México DF, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

01:00 am Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Estados Unidos EST.

02.00 am Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

03:00 am Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil DF.

07:00 am España.

Análisis y Predicciones – Día 2

0. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title, Gauntlet Match: Togi Makabe, Toru Yano y Ryusuke Taguchi (c) vs. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Robbie Eagles vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y El Desperado vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

Con este duelo se descarta el tradicional New Japan Rumble, dejando una confrontación entre facciones. Sin duda la tercia más sólida es LIJ y esta puede ser su gran noche.

Predicción: Los Ingobernables de Japón

1. Jushin Thunder Liger Retirement Match II: Jushin Thunder Liger y Naoki Sano con Yoshiaki Fujiwara vs. Hiromu Takahashi y Ryu Lee

La última lucha de Liger que culmina 30 años de carrera profesional. Tiene además un trasfondo generacional, ya que Liger y Sano fueron en su momento grandes rivales y exponentes de la división júnior, como actualmente son sus rivales en turno, Lee y Takahashi. De esta manera, Liger cede la estafeta a dos grandes luchadores y representa un gran orgullo que uno de ellos sea mexicano

Predicción: Hiromu Takahashi y Ryu Lee

2. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y El Phantasmo (c) vs. SHO y YOH

Este título se expuso por muchos años en triple amenaza, ahora, Roppongi 3K ganó su oportunidad para cobrar venganza y recuperar su centro. Ellos son el equipo más consolidado de la división, y aunque los monarcas son espectaculares, les falta ese plus como dupla.

Predicción: SHO y YOH

3 . British Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. SANADA

SANADA está ante su gran oportunidad de consolidarse como luchador individual, además de que culmina una añeja rivalidad contra un excelente oponente con el que ha tenido batallas memorables.

Predicción: SANADA

4. IWGP US Heavyweight Title: Ganador Moxley/Archer (c) vs. Juice Robinson

Este título es uno de los puntos importantes de la expansión a los Estados Unidos. La designación de Juice Robinson como retador resultó un tanto controversial, ya que obtuvo dos oportunidades titulares. Pero, también resulta difícil pensar que Mox sólo venga a WK14 a perder. Lo que suceda después del 5 de enero es otra historia.

Predicción: Jon Moxley

5. NEVER Openweight Title: KENTA (c) vs. Hirooki Goto

KENTA necesita un triunfo para consolidarse en la posesión de éste cinturón, pero tiene como oponente a un Goto que suele crecerse en Wrestle Kingdom. La batalla será recia y no se duda de las intervenciones de Bullet Club y Gedo, pero ahí estará Katsuyori Shibata para neutralizar y esperar el momento emotivo para celebrar con su gran amigo.

Predicción: Hirooki Goto

6. Special Singles Match: Perdedor Okada/Ibushi vs. Perdedor White/Naito

La lucha de consolación para los perdedores de las estelares del día previo. Quien se imponga puede convertirse en retador para cualquiera de los campeonatos individuales o directamente seguir en pos del Double Gold Dash.

Predicción: Kota Ibushi

7. Special Singles Match: Hiroshi Tanahashi vs. Chris Jericho.

La tercera aparición consecutiva de Jericho en Wrestle Kingdom. Dos de las grandes leyendas de los últimos tiempos, pero donde Painmaker llevará al Ace of Universe a un terreno poco familiar. Sin embargo, el público del Tokyo Dome se volcará con Tanahashi, además está el incentivo de la promesa de obtener una oportunidad por el título de AEW.

Predicción: Hiroshi Tanahashi

8. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: Ganador Okada/Ibushi (c) vs. Ganador White/Naito (c)

Siguiendo la tendencia de la predicción de que este duelo será entre Kazuchika Okada y Tetsuya, esta puede ser (ahora si) la consagración del líder ingobernable y coronar una noche redonda para su facción.

Predicción: Tetsuya Naito

Tras este análisis, ¿cuáles son sus predicciones? No dejen de compartirlas y disfrutar con nosotros la cobertura de estos sensacionales encuentros, obviamente en SÚPER LUCHAS.