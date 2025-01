Luego de los resultados generados en «Wrestle Kingdom 19«, quedó definida la cartelera completa para la segunda noche en el Tokyo Dome, con Wrestle Dynasty.

► «Wrestle Dynasty»

De esta manera, el cartel quedó conformado por 2 luchas del pre show, y 10 principales, donde se expondrán ocho campeonatos y varios duelos especiales.

► «Wrestle Dynasty» – Análisis y Predicciones

0. International Women’s Cup: Willow Nightingale vs. Momo Watanabe Stardom vs. Persephone vs. Athena

La lucha libre femenina tendrá oportunidad de mostrarse en este duelo especial, donde una representande de cada empresa que participa en este evento, deberá defender la causa de su casa.

PREDICCIÓN: Willow Nightingale, por su mayor experiencia en este tipo de competencias



0. ROH World Tag Team Title: Dustin Rhodes y Sammy Guevara (c) vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

Este fue uno de los últimos choques que se agregaron a esta programación, y a pesar de que House of Torture echará mano de sus trucos habituales para intentar llevarse el triunfo, no se vislumbra que este título no tan relevante cambie de manos.

PREDICCIÓN: Dustin Rhodes y Sammy Guevara



– 8 Man Lucha Gauntlet Match:

En este combate se enfrentarán cuatro luchadores de la empresa mexicana Consejo Mundial de Lucha Libre y cuatro de NJPW. No se han revelados los nombres hasta el momento de su ingreso al ring, por lo que es muy difícil hacer una predicción.

– Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata

Katsuyori Shibata reapareció en el Tokyo Dome salvando a Tanahashi de la masacre que EVIL y House of Torture. Luego, Shibata propuso que ambos sostuvieran una lucha especial, a la que el «Ace of Universe» aceptó. Muy temprano, se reveló que este mano a mano será una lucha de exhibición, donde ambos hombres se reencontrarán sobre un ring, tras diez años. Para Shibata significa también su regreso al Tokyo Dome luego de tres años, cuando sostuvo un combate de exhibición contra Ren Narita.

– STRONG Women’s Title y RPW Undisputed British Women’s Title: Mercedes Moné (c, STRONG) vs. Mina Shirakawa (c, RPW)

Se trata de la primera batalla donde se pondrán en juego dos campeonatos. A pesar de que Mina Shirakawa ha tenido varias apariciones en AEW, nunca ha enfrentado a The CEO. Se espera que sea un choque explosivo.

PREDICCIÓN: Mercedes Moné

– Special Singles Match: David Finlay vs. Brody King

El segundo mano a mano especial es el que sostendrán David Finlay y Brody King. El líder del BCWD se encuentra herido tras perder su cinturón contra Yota Tsuji y hará lo que sea para sacarse la espina, aunque esto no será nada fácil.

PREDICCIÓN: David Finlay

– Special Singles Match: Shota Umino vs. Claudio Castagnoli

Otro luchador que busca recuperar la confianza en su propio terreno es Shota Umino, ya que es uno de los que desea encabezar el cambio generacional en NJPW. Ponerse a prueba con un luchador experimentado como Caludio Castagnoli es una buena oportunidad para ello. Originalmente la idea era enfrentar a su ex protector, Jon Moxley, pero no se concretó.

PREDICCIÓN: Shota Umino

– NEVER Openweight Title y AEW International Title: Konosuke Takeshita / (c) vs. Tomohiro Ishii

Konosuke Takeshita, el flamante doble monarca expondrá sus cinturones ante el recio Tomohiro Ishii. Ambos sólo se han enfrentado en una ocasión, en lucha por equipos en Forbidden Door 2023. Sin embargo, Stone Pitbull ha tenido varias presentaciones en AEW y ha tenido oportunidad de analizar a su fantástico rival, que ha caído con pie derecho en las funciones de NJPW.

PREDICCIÓN: Konosuke Takeshita

– IWGP Tag Team Title, 3 Way Decision Match: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Great-O-Khan y Jeff Cobb vs. Matthew Jackson y Nicholas Jackson

Finalmente Great-O-Khan reveló que su co equipero será Jeff Cobb, quien desafortunadamente en su lucha de ayer no lució tan bien por sus lesiones. Además se incluyeron a los ganadores de la World Tag League 2024, Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi, tras el interesante duelo que sostuvieron. Sin embargo, lo más relevante es la reaparición de Young Bucks, quienes esperamos muestren su espectacularidad.

PREDICCIÓN: Young Bucks

– IWGP Global Heavyweight Title : Yota Tsuji (c) vs. Jack Perry

El nuevo monarca Global, Yota Tsuji, tendrá su primera prueba para defender su cinturón respondiendo al reto que hizo Jack Perry. Pero el impulso del imponente Yota parece que no se frenará, por lo que llevarse el duelo es una al alta probabilidad.

PREDICCIÓN: Yota Tsuji



– Special Singles Match: Gabe Kidd vs. Kenny Omega

Precedida por una serie de dimes y diretes en redes sociales y videos, esta es la gran reaparición de Kenny Omega en Japón, aunque deberá resistir los embates de Gabe Kidd, quien sin duda estará respaldado por el BCWD

PREDICCIÓN: Kenny Omega

– IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Ricochet

Por segunda noche consecutiva, Zack Sabre Jr. encabezará un cartel en el Tokyo Dome, poniendo en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Su rival en turno es Ricochet. Las condiciones están dadas para que Sabre pueda lograr una victoria contundente, quizá menos gélida que la noche previa.

PREDICCIÓN: Zack Sabre Jr