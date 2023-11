New Japan Pro Wrestling dio a conocer que tres luchadores de Dragon Gate participarán en la magna función «Power Struggle 2023».

► Siguen las participaciones de luchadores foráneos en NJPW

Dando continuidad al proyecto “Frontier Zone”, donde NJPW invita a talento de otras empresas, alternando con sus propios elementos en combates pre-show.

En esta ocasión, Mochizuki Jr, Strong Machine J y Yoshiki Kato serán la tercia de Dragon Gate que enfrentará a un equipo misterioso de NJPW en Power Struggle el 4 de noviembre en Osaka. Estos tres luchadores son parte de la nueva y pujante generación que Dragon Gate prepara para proyectarlos como grandes estrellas.

El concepto Frontier Zone se presentó en Destruction in Ryogoku, donde los luchadore externos Takahiro Katori, Jun Masaoka, Kengo, Kazuma Sumi y Takeshi Masada de DDT Pro Wrestling se enfrentaron a YOSHI-HASHI, Toru Yano, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask y Oskar Leube, también en el pre-show.

El cartel va com osigue:

NJPW «POWER STRUGGLE ~ SUPER JR. TAG LEAGUE 2023», 04.11.2023

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

0. Mochizuki Jr., Yoshiki Kato y Strong Machine J vs. X

– SANADA y Yuya Uemura vs. Tetsuya Naito y Yota Tsuji

– NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls y Shane Haste

– IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Taiji Ishimori

– David Finlay vs. Tanga Loa

– Great-O-Khan vs. Jon Moxley

– Super Jr. Tag League – Final:

– IWGP US(UK) Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Shota Umino