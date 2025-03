NJPW: 3 lucha más para Windy City Riot 2025

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que se añaden tres lucha más para el evento «Windy City Riot 2025«, que se celebrará en Chicago.

► Se añaden tres luchas más para el evento de Chicago

El 11 de abril se celebrará «Windy City Riot 2025» en el Wintrust Arena.

El primer combate de los tres anunciados en el mano a mano que sostendrán Zack Sabre Jr. contra David Finlay, con la acotación de que si Finlay consigue doblegar a Hirooki Goto y arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, éste enfrentamiento sería de campeonato, con el cetro máximo en juego.

Sin embargo, si Finlay no llega como monarca a Chicago, el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP si se expondrá en dicho evento, aunque el retador de Hirooki Goto se anunciaría posteriormente, dependiendo del resultado del duelo en Sakura Genesis.

Se suma a este cartel un interesante combate de parejas, donde Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Titán) unirán fuerzas para enfrentar a El Phantasmo y Rocky Romero.

El último combate confirmado es la disputa por el Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG, donde los monarcas reinantes The World Class Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) expondrán el cetro por segunda vez, contra Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA).

El cartel va como sigue:

NJPW «WINDY CITY RIOT», 11.04.2025

Wintrust Arena, Chicago Illinois, Estados Unidos

-. Hiroshi Tanahashi USA Last Match Final Road (Enishi): Hiroshi Tanahashi vs. KONOSUKE TAKESHITA.

-. STRONG Openweight Title, 30 Min Iron Man Match: Gabe Kidd (c) vs. Tomohiro Ishii.

-. Tetsuya Naito y Titan vs. Rocky Romero y El Phantasmo.

-. NJPW Strong Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs y Jorel Nelson vs. KUSHIDA y Kevin Knight.

-. David Finlay vs. Zack Sabre Jr..